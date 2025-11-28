Scrie-ți povestea prin sport” - mesajul campionului David Popovici transpus pe un mural de 400 mp în Timișoara

Asociația E.D.I.T., alături de Raiffeisen Bank România, lansează în această săptămână muralul „Scrie-ți povestea prin sport”, dedicat campionului olimpic și mondial David Popovici. Lucrarea, realizată de Sweet Damage Crew pe o suprafață de aproximativ 400 mp pe strada Simion Bărnuțiu nr. 29 din Timișoara, face parte din proiectul de revitalizare urbană Outline Streetart și duce mai departe, la nivel național, mesajul de promovare a sportului, disciplinei și motivației necesare performanței, precum și al încrederii în propriul potențial.

Muralul devine un nou punct de referință pentru Timișoara, amplificând acest mesaj și aducând în prim-plan rolul sportului în dezvoltarea noilor generații. Vizibil dintr-o zonă intens circulată, acest proiect își propune să inspire trecătorii prin portretul unuia dintre cei mai apreciați sportivi români ai momentului, recunoscut la nivel mondial.

David Popovici este una dintre cele mai importante personalități ale sportului mondial și una dintre vocile cele mai puternice ale sportului românesc. Performanțele sale, alături de disciplina și perseverența cu care se dedică fiecărui obiectiv, îl transformă într-un model pentru generațiile viitoare, motivând tinerii să își urmeze pasiunile.

„Îi încurajez pe toți copiii și tinerii din România să descopere sportul ca pe o sursă de energie și să își urmeze cu încredere visul în orice domeniu aleg.” – David Popovici

Realizat de artistul RECIS, membru Sweet Damage Crew, împreună cu trei asistenți, muralul a prins contur în 15 zile de lucru intens. Compoziția sa, dinamică și expresivă, pune în scenă ideea de sport ca disciplină, efort și progres, reflectând parcursul prin care poate trece orice tânăr în drumul către performanță. Lucrarea este o recunoaștere a motivației, consecvenței și dedicării, valori pe care David Popovici le reprezintă în mod autentic.

„Arta, în esență, este o formă sinceră de exprimare, indiferent de domeniul sau aria de activitate. În anumite situații, ea poate deveni o fereastră către viitor, capabilă să inspire generațiile următoare. În acest context, lucrarea își propune să omagieze reușitele sportive ale lui David, surprinzând emoția și intensitatea momentului într-o manieră artistică ce oferă privitorului posibilitatea unei antiteze vizuale prin suprapunerea subiectului central în diferite ipostaze” - RECIS – artist stradal & membru Sweet Damage Crew

Outline Streetart este un proiect al Asociației E.D.I.T. care transformă spațiile urbane în spații de dialog, educație vizuală și motivație. Muralul dedicat lui David Popovici, aprobat de Primăria Municipiului Timișoara, este un proiect artistic care îi încurajează pe tineri să-și descopere propriul potențial și să facă sport.

„Suntem conștienți că doar prin educație putem schimba societatea în bine, iar arta stradală are puterea să educe, dar și să inspire prin mesaj și povestea din spate. Credeam că mesajul și povestea lui David merită să fie spuse cât mai multor tineri din toată România.” - Liviu Zorilă, Președinte Asociația EDIT & Fondator Outline Streetart Festival

Proiectul a fost realizat cu susținerea Raiffeisen Bank România, care continuă să investească în inițiative ce promovează tinerii, educația și sportul ca forme de dezvoltare personală și comunitară.

„Prin acest mural celebrăm reușitele lui David Popovici și, totodată, este modul nostru de a ne arăta recunoștința pentru un campion care-i unește pe români în jurul valorilor cu care și noi rezonăm: perseverență, respect, încredere și dorința de a deveni mai buni în fiecare zi.” – Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank România.

Asociația E.D.I.T. (Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului) este un ONG dedicat proiectelor de educație non-formală pentru copii și tineri. Din 2016, organizația implementează programe naționale în domeniile educației, siguranței, sportului și culturii urbane. Outline Streetart este un proiect național de regenerare urbană dezvoltat de Asociația E.D.I.T., care aduce arta stradală în inima comunităților și creează puncte de inspirație vizuală în orașele României. www.asociatia-edit.ro

Sweet Damage Crew este o echipa multidisciplinară de artiști stradali specializați în pictura murală de mari dimensiuni. Cei 8 artiști ce alcătuiesc echipa au o experiență vastă de peste 20 de ani în domeniul picturii murale. Aceștia sunt: Recis, Cage, Biex, Lost.Optics, Lux, Pandele, Shatran și Boeme. Sweet Damage Crew este una dintre cele mai cunoscute echipe de artiști stradali din România, cu lucrări recunoscute la nivel național și internațional.

Raiffeisen Bank, bancă universală de top, cu capitalizare și lichiditate solide activează pe piața bancară din România deservind aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice.

De peste 25 de ani, Raiffeisen Bank susține mediul economic din România, oferind produse și servicii financiare dezvoltate pentru a acoperi nevoile clienților. Având ca principiu fundamental responsabilitatea, contribuim la dezvoltarea societății prin finanțarea economiei reale și sustenabile. Totodată, suntem implicați în comunitate, prin susținerea a 5 piloni de dezvoltare: educație, ecologie urbană, sport ca stil de viață sănătos, inovație și nu în ultimul rând, artă și cultură. www.raiffeisen.ro