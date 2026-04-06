David Popovici încearcă să strângă 50.000 de euro în zece zile pentru un caz umanitar

David Popovici a demarat o nouă campanie umanitară prin care vizează strângerea sumei de 50.000 de euro din donații individuale.

Fondurile urmează să fie colectate într-un interval de zece zile și vor fi direcționate către 12 adolescenți care locuiesc într-o casă familială construită de Hope and Homes for Children în Sectorul 4 al Capitalei.

Campania se desfășoară în perioada 6–15 aprilie, iar banii vor acoperi nevoile de îngrijire, educație și dezvoltare ale tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Sportivul a vizitat recent locuința în care trăiesc cei 12 adolescenți și a petrecut timp alături de ei. În cadrul întâlnirii, aceștia au gătit și au luat masa împreună, potrivit informațiilor transmise într-un comunicat de presă.

O parte dintre adolescenți practică judo de performanță, iar șase dintre ei au obținut rezultate la campionate naționale și regionale. Ceilalți sunt implicați în activități educaționale și își dezvoltă diverse pasiuni, cu sprijinul oferit de fundație, inclusiv prin meditații sau terapie, acolo unde este necesar.

În mesajul său, David Popovici a vorbit despre semnificația noțiunii de „acasă” pentru copiii din sistemul de protecție.

„De fiecare dată când vizitez o casă familială, mă bucur că acei copii au în sfârșit un acasă al lor, dar sunt conștient că acasă nu înseamnă doar un acoperiș și o masă caldă. Înseamnă oameni care au grijă unii de alții, siguranță și încredere în viitor. Copiii cu care am petrecut câteva ore în acest weekend practică judo, unii dintre ei sunt campioni naționali. Ceilalți își descoperă alte pasiuni. Unii au nevoie de terapie sau de meditații. Mi-aș dori ca aspectele acestea, care îi ajută să se dezvolte, să nu le lipsească nici în viitor. Pentru asta, au nevoie să-i sprijinim constant, ca într-o familie. Pentru că niciun copil nu ar trebui să se simtă singur”, a declarat sportivul.

Cei care doresc să susțină proiectul pot face donații în intervalul 6–15 aprilie, prin pagina de campanie dedicată, găzduită pe site-ul Hope and Homes for Children.

Sportivul a încurajat, totodată, susținerea constantă a copiilor aflați în grija organizației, nu doar prin donații punctuale, ci prin implicare pe termen lung.

David Popovici este ambasador al fundației din aprilie 2023 și participă periodic la campanii de strângere de fonduri. Proiectele susțin dezvoltarea de case familiale și oferirea unui mediu stabil pentru copiii din sistemul de protecție.

În paralel cu activitatea sa umanitară, sportivul își continuă pregătirea competițională. El urmează să participe la Campionatele Naționale de la Otopeni, programate în perioada 22–26 aprilie, la concursul internațional Sette Colli de la Roma, între 26 și 28 iunie, precum și la Campionatele Europene de la Paris, desfășurate între 10 și 16 august.