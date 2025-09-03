Social Românii din Dublin vor să strângă 200.000 de euro pentru a cumpăra o biserică







În timp ce multe biserici din România rămân aproape goale în zilele de sărbătoare sau duminica, românii din Dublin fac eforturi pentru a avea un lăcaș de cult în care să se roage. Aceștia au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a achiziționa biserica Christ Church din Leeson Park, pe care o folosesc ca loc de rugăciune încă din 2004, potrivă Greekcitytimes. Clădirea, care aparține comunității anglicane, a fost scoasă la vânzare în februarie 2025, după douăzeci de ani în care românii ortodocși au considerat-o a doua lor casă.

Momentan, slujbele religioase sunt suspendate, iar comunitatea își concentrează eforturile pe strângerea banilor necesari pentru achiziționarea bisericii.

Campania a fost lansată pe platforma GoFundMe sub titlul „Ajutați-ne să cumpărăm Biserica din Leeson Park din Dublin”.

Comunitatea urmărește să adune inițial 200.000 de euro, o parte din cei 700.000 de euro necesari pentru a putea participa la licitația de vânzare a bisericii.

Până acum, aproape 1.000 de persoane au donat, adunând peste 50.000 de euro, semnal clar al solidarității românilor din Irlanda și din diaspora.

Donațiile pot fi făcute și prin transfer bancar către Romanian Orthodox Church in Ireland Church Fund.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române au precizat că lăcașul nu este abandonat, însă a fost închis temporar ca urmare a deciziei de vânzare. Procesul de achiziție se desfășoară prin licitație, iar preotul paroh Călin Florea are mari speranțe legate de eforturile comunității.

„Am fost informați că biserica din Leeson Park ar putea deveni a noastră dacă reușim să strângem cel puțin încă 700.000 de euro. Știu că suma este mare și timpul foarte scurt, dar am încredere că Domnul ne va ajuta și că împreună vom reuși”, a spus el.

Pe rețelele de socializare, românii din străinătate s-au mobilizat și au distribuit mesajul celor din Dublin.

„Români de pretutindeni, haideți să fim uniți pentru credința noastră. În Dublin există o biserică cu suflet românesc, un loc unde rugăciunile noastre s-au împletit cu istoria timpului. Astăzi, acest lăcaș de cult riscă să fie transformat într-un spațiu care nu mai are legătură cu credința noastră. Este un moment delicat, dar și o șansă. O șansă să păstrăm vie lumina creștină într-un loc unde mulți români și-au găsit alinarea. Dacă ai 1 euro sau puțin mai mult, fă o faptă bună. Fiecare gest contează”, se arată într-o postare de pe Facebook.

Pentru a avea un lăcaș în care să se roage și să simtă apartenența la o comunitate, românii din străinătate au acceptat să închirieze clădiri sau biserici care au aparținut altor confesiuni religioase. Această situație este întâlnită în Elveția, Marea Britanie, Italia și Spania.