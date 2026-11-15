CSM București, vicecampioana României a reuşit să spele păcatele etapei precedente şi s-a impus duminică, pe teren propriu, în faţa formaţiei Brest Bretagne Handball. Partida contând pentru etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor s-a încheiat cu scorul de 34-30 (18-14) în favoarea gazdelor. Această victorie vine ca o reparaţie morală necesară, având în vedere că, în runda precedentă, CSM cedase în Franța la o diferență uriașă de 15 goluri, un eşec usturător care adus ulterior la demiterea Bojanei Popovic.

Ofensiva „tigroaicelor” a funcţionat la turaţie maximă, principalele marcatoare ale partidei fiind Maslova, cu 10 reuşite, Novak (5 goluri), Carlson (5 goluri), Friis (4 goluri) şi Axner (4 goluri), toate pentru CSM Bucureşti. De cealaltă parte, formaţia din Franţa s-a bazat în principal pe Lott (10 goluri), Horacek (5 goluri) şi Mairot (4 goluri).

Runda a VIII-a a competiţiei europene a adus rezultate interesante pe toate terenurile. Iată tabloul complet al meciurilor din această etapă:

FTC Budapesta – Team Esbjerg 28-32

Buducnost – Borussia 25-26

CSM Bucureşti – Brest 34-30

Sola HK – Krim 37-27

Odată cu încheierea acestei etape, Liga Campionilor ia o pauză competițională şi se va relua abia pe 9 ianuarie 2027. Până la acea dată, iată cum arată clasamentul grupei A:

FTC – 12 puncte

Brest – 10 puncte

CSM Bucureşti – 8 puncte

Borussia – 8 puncte

Sola HK – 6 puncte

Buducnost – 4 puncte

Krim – 2 puncte

Privind în urmă la primele etape ale grupelor, CSM Bucureşti a înregistrat un parcurs mixt, marcat de victorii importante, dar şi de paşi greşiţi. „Tigroaicele” au obținut rezultate precum 37-29 cu Krim Ljubljana, 36-26 cu Buducnost, 32-25 cu Borussia Dortmund, 23-24 cu FTC Budapesta, 34-31 cu Team Esbjerg, 22-30 cu Sola HK şi usturătoarea înfrângere cu 25-40 împotriva celor de la Brest.

În paralel, în grupa B a Ligii Campionilor evoluează şi campioana României, Gloria Bistriţa, formaţie care reuşeşte să încheie anul calendaristic pe o merituoasă poziţie a treia, acumulând 10 puncte.

Formatul competiţiei prevede ca primele două clasate din fiecare grupă să avanseze direct în faza sferturilor de finală. În acelaşi timp, echipele care vor termina pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor fi nevoite să dispute un baraj în faza play-off, organizat în dublă manşă. Învingătoarele din aceste dueluri se vor califica, de asemenea, în sferturile de finală, unde miza finală este accederea la Turneul Final Four, programat în perioada 29-30 mai 2027.

Trofeul este deţinut în prezent de Metz Handball. De menţionat că, la ediţia precedentă a Turneului Final Four din 2026, CSM Bucureşti a reuşit să urce pe podium, cucerind medalia de bronz.