Justitie

Mijlocașul Rapidului, Abdul Kader Keita, trimis în judecată pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului

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Mijlocașul Rapidului, Abdul Kader Keita, trimis în judecată pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentuluiKader Keita. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Mijlocașul Rapidului, Abdul Kader Keita, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, într-un dosar în care este acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Anchetatorii susțin că fotbalistul a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni, iar ulterior a plecat de la locul incidentului fără acordul autorităților. Victima a decedat la spital după mai bine de o lună de la accident.

Accident pe o trecere de pietoni din Sectorul 2

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, accidentul s-a produs în dimineața zilei de 3 martie 2026, în jurul orei 05:46, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei.

Anchetatorii susțin că Abdul Kader Keita se afla la volanul unui autoturism și nu ar fi acordat prioritate unei femei care traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

„La data de 03.03.2026, ora 05:46, inculpatul K.A.K. a condus autoturismul pe o stradă din municipiul Bucureşti sector 2 şi, fără a acorda prioritate de trecere, a accidentat-o pe numita I.F., angajată în traversarea părţii carosabile, pe trecerea pentru pietoni marcată şi semnalizată corespunzător”, au consemnat procurorii.

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Acuzația care îi complică situația: ar fi părăsit locul accidentului

Pe lângă infracțiunea de ucidere din culpă, fotbalistul este acuzat și de părăsirea locului accidentului.

Conform procurorilor, după producerea impactului, jucătorul nu ar fi rămas la locul evenimentului și ar fi plecat fără încuviințarea organelor de poliție sau a procurorului, fapt care constituie o infracțiune distinctă prevăzută de Codul Penal.

„Apoi a părăsit locul producerii accidentului, fără încuviinţarea organelor de poliţie ori a procurorului”, se mai arată în documentele anchetei.

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Victima a murit după mai bine de o lună de spitalizare

Femeia rănită în accident a fost transportată la spital și a rămas internată timp de peste o lună. Potrivit anchetatorilor, aceasta a decedat la data de 7 aprilie 2026, din cauza leziunilor suferite.

„Ulterior, la data de 07.04.2026 a rezultat decesul victimei, în timp ce aceasta se afla internată într-o unitate spitalicească”, au precizat procurorii.

Moartea femeii a determinat schimbarea încadrării juridice a faptei și continuarea cercetărilor pentru ucidere din culpă.

Procurorii cer menținerea controlului judiciar

Dosarul a fost trimis spre judecare instanței competente, iar Abdul Kader Keita va răspunde în fața magistraților pentru cele două infracțiuni reținute în sarcina sa.

În prezent, fotbalistul se află sub control judiciar, măsură dispusă în cursul anchetei. Odată cu trimiterea în judecată, procurorul de caz a solicitat instanței menținerea acestei măsuri preventive până la soluționarea dosarului.

Cine este Abdul Kader Keita

Abdul Kader Keita este unul dintre jucătorii din lotul Rapidului și evoluează pe postul de mijlocaș. Cazul său a atras atenția opiniei publice după producerea accidentului, având în vedere statutul său de fotbalist într-unul dintre cele mai importante cluburi din România.

Instanța urmează să stabilească primul termen al procesului, iar până la o hotărâre definitivă, fotbalistul

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