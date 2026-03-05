Kader Keita: Nimeni nu-și poate cunoaște destinul. Ce aspirații avea fotbalistul înainte de accident  

Kader Keita, mijlocaș ivorian în vârstă de 25 de ani, a afirmat, în urmă cu trei luni, că își dorește să câștige campionatul și să devină „eroul Giuleștiului”. „Nu știu care va fi destinul meu. Nimeni nu și-l poate cunoaște”, declara acesta, într-un reportaj realizat de Rapid TV. Totuși, destinul a căpătat o semnificație mult mai grea, după ce sportivul a lovit o persoană care traversa strada pe trecerea de pietoni, la începutul lunii martie.

La acel moment, fotbalistul a vorbit despre semnificația numelui său, un detaliu care părea doar o confesiune personală despre viață și carieră. „Sunt mai multe definiții pentru numele meu, dar în țara mea când îi spui cuiva Kader, e vorba despre destin. Nu știu care va fi destinul meu. Nimeni nu și-l poate cunoaște. Cred că fiecare își face destinul. Tu poți să vrei un anumit destin, dar uneori destinul se poate schimba”, explica acesta.

În materialul difuzat în noiembrie 2025, Kader Keita a discutat despre fotbal, familie, muncă și despre dorința de a lăsa o amprentă în Giulești.

Pentru mijlocașul ivorian, visul era să câștige un trofeu alături de Rapid și, apoi, să ajungă la cluburi mari din fotbalul european.

„Vreau să marchez, pentru că toți colegii mă întreabă când voi da primul meu gol pentru Rapid. Poate că voi înscrie acel prim gol chiar în meciul în care Rapid va câștiga campionatul. Ar fi momentul perfect, nu? În Giulești, în fața familiei mele, a coechipierilor și a fanilor. Să sărbătorim cu toții împreună. Ar fi cel mai frumos moment din viața mea”, declara acesta.

Fotbalistul a vorbit și despre obiectivele sale pe termen lung, dorința de a câștiga multe trofee și de a privi, peste ani, cu satisfacție la tot ceea ce a realizat. „Sper să fiu sănătos pentru că este important în viață și sper ca atunci când mă voi uita peste cariera mea voi fi foarte fericit cu tot ce am făcut. Sper că voi câștiga multe trofee, că voi atinge un nivel foarte bun, voi ajunge la cluburi mari și voi fi din ce în ce mai bun”, a explicat acesta.

Keita a vorbit și despre viața sa liniștită din București și a explicat că, peste tot unde a jucat, a ales să locuiască aproape de baza de antrenament pentru a nu pierde timp în trafic. „Pentru mine e foarte bine. Nu-mi place să conduc mult. Nu are sens să pierzi 40 de minute în mașină. Prefer să stau acasă, să am timp pentru familie”, explica acesta.

În reportajul realizat de Rapid TV, Kader Keita apare inclusiv la volanul mașinii de serviciu, în timp ce vorbește despre viața sa din București și despre rutina zilnică dintre casă și baza de pregătire din Ștefănești.

Pe parcursul drumului, mijlocașul apare de mai multe ori privind spre telefonul mobil pe care îl ținea pe picioare, în timp ce conducea.

Destinul despre care Kader Keita vorbea în acel interviu a căpătat însă o semnificație mult mai grea într-o dimineață de martie. Marți, 3 martie 2026, la ora 05:46, fotbalistul Rapidului a fost implicat într-un accident rutier în Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit datelor oficiale, în timp ce conducea un autoturism, Kader Keita a lovit o persoană care traversa strada pe trecerea de pietoni.

Victima, o femeie de 67 de ani, a suferit răni grave, iar medicii au stabilit că are nevoie de 130–150 de zile de îngrijiri medicale.

Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Kader Keita pentru părăsirea locului accidentului, iar instanța a decis plasarea sa sub control judiciar pentru 30 de zile.