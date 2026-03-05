Decizie din partea instanței pentru Kader Keita. Victima a ajuns în comă indusă

Kader Keita, mijlocașul Rapidului, a fost plasat sub control judiciar după ce a lovit o femeie de 67 de ani în accidentul rutier de marți. Potrivit gsp.ro, victima se află în comă indusă.

Kader Keita, mijlocașul de 25 de ani al Rapidului, s-a prezentat miercuri la Tribunalul București, după ce marți dimineață a fost implicat într-un accident rutier. Victima, o femeie de 67 de ani, a fost grav rănită. Fotbalistul a părăsit inițial locul incidentului și s-a dus la antrenament fără să informeze pe cineva despre ce s-a întâmplat.

În aceeași zi, Kader Keita a fost identificat de polițiști și reținut pentru 24 de ore. Judecătoria Sectorului 2 a dispus, miercuri, controlul judiciar fără cauțiune pe o perioadă de 60 de zile. Parchetul solicitase arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă cererea a fost respinsă.

Fotbalistul trebuie să se prezinte la secția de poliție ori de câte ori este chemat și nu are voie să părăsească țara fără notificarea autorităților. Avocatul lui Keita a transmis că nu va depune contestație, iar jucătorul nu a oferit declarații, fiind vizibil afectat și acoperindu-și fața cu gluga până la urcarea în mașină.

Femeia lovită de Keita a fost inițial plasată în secția de ortopedie, însă starea ei s-a înrăutățit rapid. Conform surselor, aceasta a suferit o complicație și a fost pusă în comă indusă la terapie intensivă. Deși nu a avut traumatism toracic, victima a acuzat probleme respiratorii. Brusc, starea ei s-a deteriorat, a fost sedată, intubată și monitorizată atent.

Evoluția medicală rămâne gravă, iar spitalul continuă să monitorizeze cu atenție starea pacientei. Această deteriorare rapidă poate influența și aspectele juridice ale cazului, în funcție de evoluția stării victimei.

Măsura controlului judiciar permite lui Keita să rămână în libertate, dar îi limitează deplasările și obligațiile.

Nu este încă clar dacă va putea evolua pentru Rapid în această perioadă, însă pentru orice deplasare în afara Bucureștiului, fotbalistul trebuie să anunțe poliția.