Accident grav produs de Kader Keita, vedeta Rapidului. Mijlocașul a fugit de la locul faptei

Mijlocașul Rapidului, Kader Keita, a lovit o femeie cu mașina în București și a părăsit locul accidentului. Victima se află în stare gravă la terapie intensivă, iar fotbalistul riscă închisoare între 2 și 7 ani.

Kader Keita, mijlocașul ivorian al echipei Rapid, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier în Capitală. Evenimentul a avut loc în jurul orei 5:30, la intersecția străzii Gherghiței cu strada Nicolae Zamfir, în cartierul Colentina. Keita se afla la volanul mașinii sale când a lovit o femeie de 68 de ani, care traversa strada. Victima a necesitat intervenția ambulanței și a fost transportată la spital în stare gravă, fiind internată la terapie intensivă.

Potrivit sursei citate, Keita a părăsit locul accidentului imediat după producerea incidentului, fără a anunța autoritățile. Fotbalistul ajunsese în București aproape de miezul nopții, după ce a evoluat în victoria Rapidului împotriva celor de la Slobozia, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga.

După meci, acesta s-a despărțit de colegi și a mers la o moschee din Capitală pentru rugăciune, respectând regulile Ramadanului, perioadă în care musulmanii țin post negru până seara.

Surse din anturajul clubului au fost surprinse de vestea accidentului. „Tu ești serios? Pentru că am avut antrenament după-amiază, dar Keita nu ne-a spus absolut nimic despre accident. Când l-a făcut? Noi ne-am întors de la Slobozia pe la 12 noaptea, nu știu ce să zic. Poate a fost să se roage de dimineață. E perioada Ramadanului. Exclus să fi fost într-un club sau ceva. Nu bea, e musulman, nu pune alcool în gură. Nici nu mănâncă în perioada asta. Victima e în afara oricărui pericol? Dumnezeu! E un băiat de nota 10. Pe mine mă miră că a fost la antrenament și nu ne-a spus nimic”, au declarat colegii fotbalistului.

Keita a participat la antrenamentul Rapidului în jurul orei 17:00, fără a menționa incidentul. Ulterior, a fost ridicat de Poliție, mașina sa a fost verificată, iar fotbalistul dus la INML pentru analize de sânge. Momentan se află la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații oficiale.

Părăsirea locului accidentului constituie o infracțiune gravă. Potrivit legii, pentru că nu a apelat imediat la Poliție, Keita riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 și 7 ani.

Ancheta penală este în desfășurare, iar autoritățile vor stabili circumstanțele exacte ale accidentului și gradul de responsabilitate al fotbalistului.

Kader Keita a ajuns în România în urmă cu doi ani, semnând inițial cu CFR Cluj. După un sezon în Ardeal, Rapid a plătit 200.000 de euro pentru un împrumut de șase luni, iar ulterior l-a transferat definitiv contra sumei de 100.000 de euro.

Fotbalistul a mai evoluat în carieră la Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion și Sivasspor. Are o selecție la naționala Coastei de Fildeș și a reprezentat țara la Jocurile Olimpice din 2020.