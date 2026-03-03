Sport Breaking news

Accident grav produs de Kader Keita, vedeta Rapidului. Mijlocașul a fugit de la locul faptei

Accident grav produs de Kader Keita, vedeta Rapidului. Mijlocașul a fugit de la locul fapteiKader Keta, implicat într-un accident ruter. Sursa foto: colaj EVZ
Mijlocașul Rapidului, Kader Keita, a lovit o femeie cu mașina în București și a părăsit locul accidentului. Victima se află în stare gravă la terapie intensivă, iar fotbalistul riscă închisoare între 2 și 7 ani.

Kader Keita, mijlocașul ivorian al echipei Rapid, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier în Capitală. Evenimentul a avut loc în jurul orei 5:30, la intersecția străzii Gherghiței cu strada Nicolae Zamfir, în cartierul Colentina. Keita se afla la volanul mașinii sale când a lovit o femeie de 68 de ani, care traversa strada. Victima a necesitat intervenția ambulanței și a fost transportată la spital în stare gravă, fiind internată la terapie intensivă.

Potrivit sursei citate, Keita a părăsit locul accidentului imediat după producerea incidentului, fără a anunța autoritățile. Fotbalistul ajunsese în București aproape de miezul nopții, după ce a evoluat în victoria Rapidului împotriva celor de la Slobozia, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga.

După meci, acesta s-a despărțit de colegi și a mers la o moschee din Capitală pentru rugăciune, respectând regulile Ramadanului, perioadă în care musulmanii țin post negru până seara.

Colegii lui Kader Keita, surprinși de vestea accidentului. Mijlocașul Rapidului a fost ridicat de Poliție

Surse din anturajul clubului au fost surprinse de vestea accidentului. „Tu ești serios? Pentru că am avut antrenament după-amiază, dar Keita nu ne-a spus absolut nimic despre accident. Când l-a făcut? Noi ne-am întors de la Slobozia pe la 12 noaptea, nu știu ce să zic. Poate a fost să se roage de dimineață. E perioada Ramadanului. Exclus să fi fost într-un club sau ceva. Nu bea, e musulman, nu pune alcool în gură. Nici nu mănâncă în perioada asta. Victima e în afara oricărui pericol? Dumnezeu! E un băiat de nota 10. Pe mine mă miră că a fost la antrenament și nu ne-a spus nimic”, au declarat colegii fotbalistului.

Keita a participat la antrenamentul Rapidului în jurul orei 17:00, fără a menționa incidentul. Ulterior, a fost ridicat de Poliție, mașina sa a fost verificată, iar fotbalistul dus la INML pentru analize de sânge. Momentan se află la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații oficiale.

Părăsirea locului accidentului constituie o infracțiune gravă. Potrivit legii, pentru că nu a apelat imediat la Poliție, Keita riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 și 7 ani.

Ancheta penală este în desfășurare, iar autoritățile vor stabili circumstanțele exacte ale accidentului și gradul de responsabilitate al fotbalistului.

Cine este Kader Keita

Kader Keita a ajuns în România în urmă cu doi ani, semnând inițial cu CFR Cluj. După un sezon în Ardeal, Rapid a plătit 200.000 de euro pentru un împrumut de șase luni, iar ulterior l-a transferat definitiv contra sumei de 100.000 de euro.

Fotbalistul a mai evoluat în carieră la Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion și Sivasspor. Are o selecție la naționala Coastei de Fildeș și a reprezentat țara la Jocurile Olimpice din 2020.

