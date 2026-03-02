Rapid a învins pe Unirea Slobozia și pune presiune pe Universitatea Craiova, liderul din SuperLiga

Rapid a învins Unirea Slobozia cu 2-1 în etapa a 29-a din SuperLiga. Paraschiv și Dobre au marcat pentru giuleșteni, iar Albu pentru gazde. Pentru alb-vișinii, urmează derby-ul cu Universitatea Craiova, programată duminică.

Rapid a obținut luni seara o victorie importantă în deplasare, scor 2-1, împotriva celor de la Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga. Echipa antrenată de Constantin Gâlcă rămâne pe locul al doilea în clasament, cu 55 de puncte, în timp ce gazdele ocupă poziția a 14-a, cu 24 de puncte.

Prima ocazie notabilă a meciului a venit în minutul 7, când Petrila a ratat pentru oaspeți. Golul a venit însă în minutul 24, când Daniel Paraschiv a transformat cu capul o pasă precisă primită de la Moruțan, marcând astfel primul gol al întâlnirii.

În repriza a doua, gazdele au reușit să egaleze în minutul 57, prin Alexandru Albu, care a marcat cu primul șut pe spațiul porții. Scorul a adus din nou echilibrul pe teren, dar avantajul nu a durat mult.

Rapid a revenit în avantaj în minutul 67, când Alex Dobre a înscris pentru 2-1. În continuare, oaspeții au avut ocazii importante de a majora scorul. Talisson a lovit bara în minutul 74, iar Dobre a ratat o șansă clară în minutul 86. În cele din urmă, partida s-a încheiat cu victoria Rapidului, 2-1.

Unirea Slobozia: D. Rusu – Dorobanțu, Safronov (Dahan 83), Al. Dinu, Orozco, Șerbănică (Dragu 56) – Bărbuț (Dulcea 70), Vl. Pop (Lungu 83), Al. Albu – Espinoza, Ponde (Carnat 71). Antrenor: Claudiu Niculescu.

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Hromada (K. Keita 46), Grameni – Al. Dobre (Hazrollaj 90), D. Paraschiv (Koljic 71), Petrila (Talisson 71). Antrenor: Constantin Gâlcă.

Cartonaşe galbene: Safronov 31 / Moruţan 13, Kramer 55

Arbitri: Viorel Flueran - Mircea Grigoriu, Nicuşor Marin

Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Ovidiu Artene

În etapa viitoare, ultima a sezonului regular, Rapid va întâlni, pe teren propriu, pe Universitatea Craiova, lider în SuperLiga. Cele două rivale sunt despărțite de patru puncte în clasament. Alex Dobre, golgheterul alb-vișiniilor, este optimist că echipa sa va reuși un play-off excelent, la finalul căruia va fi campioană.

“Ne așteptăm la un play-off strâns, sper din suflet să oferim un fotbal frumos. Nu este treaba mea (n.r. - despre FCSB în play-out), treaba mea este Rapid și rezultatele mele, sper din suflet să reușim un play-off fantastic, iar la final să fim campioni”, a declarat Dobre.