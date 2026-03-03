Care a fost cea mai mare piedică în cariera Oanei Sârbu. Unul dintre apropiații ei nu o voia pe scenă

Oana Sârbu a povestit la un podcast faptul că un apropiat al ei s-a opus carierei artistice pe care aceasta a decis să o urmeze. Cu toate acestea artista nu a luat în seamă sfaturile părintelui ei.

Actrița a povestit faptul că unul dintre părinții ei, mai exact actorul Romică Sârbu nu și-a dorit ca fiica lui să-i calce pe urme. Acesta era de părere că lumea aceea nu este pentru o femeie.

”Eu am debutat la ”Steaua fără nume”, acolo a fost debutul meu oficial. Practic mă străduiam să-l conving pe tata să fac meseria asta. Dar el nu-și dorea, în timp ce mama nu avea nicio problemă. Mai ales că el știa ce înseamnă, se învârtea în lumea teatrului de foarte mic. Și în lumea barurilor de noapte”, a explicat artista.

Tatăl interpretei era îngrijorat legat de viața ei personală care urma să fie impactată de cea profesională. ”Toate grijile pe care le impune o astfel de viață, pentru că pentru orice artist scena este prioritatea. Nu contează câți copiii ai acasă, faci ce poți să le împaci. Dar nu le poți combina perfect.

Și atunci nu și-ar fi dorit să fiu expusă unor situații. El vedea că eu de mică cântăm. Am și acum înregistrări de magnetofon cu toți artiștii pe care îi imitam de la doi trei ani”, a mai spus Oana Sârbu.

În cele din urmă a reușit să îl convingă pe tatăl ei așa a ajuns să joace în filmul ”Liceeni”, care a avut un succes național răsunător. De altfel, pelicula a fost și rampa ei de lansare în cariera de artist. Iar Oana Sârbu a profitat din plin de această oportunitate, astfel că ulterior a devenit o artistă consacrată a scenei atât în teatru cât și în muzică.