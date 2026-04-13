Răzvan Lucescu a plecat din România, la două zile după ce și-a înmormântat tatăl, cu un mare regret în suflet

Răzvan Lucescu a plecat duminică, în prima zi de Paște, din România, la două zile după înmormântarea tatălui său, Mircea Lucescu. Fostul selecționer a decedat marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

Tehnicianul formației PAOK revenise de urgență în țară cu o săptămână înainte, imediat după un meci din campionatul Greciei. Acesta a călătorit atunci cu un avion privat pus la dispoziție de patronul clubului, în condițiile în care starea lui Mircea Lucescu era critică.

După zilele petrecute alături de familie și după ceremonia de înmormântare, Răzvan Lucescu s-a întors în Grecia cu o cursă Ryanair.

Cu puțin timp înainte de decolare, antrenorul a stat de vorbă cu presa pe aeroport. Vizibil afectat, acesta a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de familia sa în aceste momente.

„Vreau astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, dar absolut tuturor celor care undeva, departe sau aici, în București, au simțit să fie aproape de el”, a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu a vorbit și despre dificultatea perioadei prin care trece. „Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața, trebuie să știm să trecem, nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste”, a spus el.

Totodată, antrenorul a transmis un îndemn adresat tuturor celor care încă își au părinții în viață. Declarația sa a făcut referire la importanța comunicării în familie.

„Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă”, a spus Răzvan Lucescu.

Acesta a vorbit și despre un regret personal legat de relația cu tatăl său. „Te iei cu timpul, cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că nu ai făcut, că nu ai comunicat destul. Eu în acest moment simt că am comunicat mult prea puțin cu el în ultima vreme”, a spus Răzvan Lucescu.