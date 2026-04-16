Omul bun pentru Dumnezeu e cel care îi seamănă. Părintele Necula explică pe larg

Un om bun, are din perspectiva părintelui Necula o trăsătură de caracter la care puțin s-ar fi gândit. Omul bisericii a explicat la un podcast ce înseamnă de fapt să fii un om cumsecade.

Părintele Necula a explicat că a fi un om bun înseamnă să fii aproape de Dumnezeu. ”Pentru Dumnezeu un om bun înseamnă un om care îi seamănă Lui cel mai mult. Un om care e fericit e un om bun.

Omul care împlinenește fericirile. Cel sărac cu duhul, cel... aici nu e vorba de prostie că altfel am avea un Parlament de fericiți. Ci pus și simplu cel care se golește de duhuri”, a explicat acesta.

Omul bisericii spune că prin oameni se face voința lui Dumnezeu. ”Știi ce e interesant că pe măsură ce trece în viață, bătrânii simt asta cel mai bine. Cei care au 30-40 de ani de experință, chiar și 50 în câte o profesie.

Ei înțeleg că pe măsură ce împlinesc profesia respectivă nu contează ce spui tu, ci ce a împlinit Dumnezeu prin tine. Asta e cea mai mare fericire. Să se împlinească Dumnezeu prin tine, către cei care au nevoie să trăiască această împlinire”, a mai argumentat el.

Pe de altă parte părintele spune că oamenii au ajuns la acest punct de răscruce pentru că liderii politici se bazează pe mintea lor și nu pe Dumnezeu. ”Dumnezeu ne-a lăsat la mintea noastră. Sunt câțiva lideri politici care ne demonstrează că Dumnezeu ne-a lăsat la mintea pe care mulți am lăudat-o. Nu există conducător mai nătâng decât cel care supune morții poporul său.

Conducătorii trebuie să apere oamenii. Eu sunt impresionat de preoții noștri care și în această perioadă agitată ajută oamenii, îi bucură, îi adună. Uneori primarii sunt supărați că preoții le limitează puterea politică. Dar cunosc primari care își fac consiliul local în biserică. Și să știi că e ok, se temperează tot”, a încheiat el.