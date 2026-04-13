Ce se întâmplă dacă un preot dezvăluie taina spovedaniei. Care sunt de fapt riscurile

Ce se întâmplă dacă un preot dezvăluie taina spovedaniei. Care sunt de fapt riscurileSursa foto: doxa.md
Părintele Calistrat a explicat cât de gravă este dezvăluirea tainei spovedaniei de către un preot. Pe de o parte există pedepsele lumești, dar există și cele scrise în cărțile sfinte.

Taina spovedaniei nu trebuie dezvăluită

Părintele Calistrat vorbește în termeni foarte duri despre preoți care ar dezvălui taina spovedaniei. ”Dacă un preot dezvăluie taina spovedaniei, oricare ar fi el el poate fi caterisit o dată, iar la judecată spune că i se va scoate limba prin ceafă, asta vor face dracii cu el.

Nu știu dacă cred cei care ascultă dar nu te joci cu asta. Și într-adevăr am auzit foarte multe lucruri ciudate, unele foarte, foarte ciudate”, a mai explicat omul bisericii.

Care este rolul unui preot

Acesta a explicat că oamenii care lucrează în slujba Domnului trebuie să aibă o mare stăpânire de sine. Și să înțeleagă cu adevărat care este rolul lor legat de această taină. ”E adevărat că îți trebuie stăpânire de sine să le stăpânești și să le gestionezi, dar până la urmă am reușit să mă fac că nu cunosc, nu știu, nu mă interesează.

Chiar dacă știam și stiam despre ce e vorba. Mi s-a întâmplat să mi se spune: hai, părinte, cum nu știi că l-am văzut pe ala la tine la spovedit. Și eu am spus: poate mi-a ascuns, eu așa ceva nu am auzit”, a mai spus părintele Calistrat.

Caterisirea sau răspopirea se face din cauza greșelilor față de credincioși

Potrivit dogmelor creștine răspopirea sau mai exact înlăturarea posibilității preotului de a mai sluji se face din pricina greșelilor pe care acesta le face față de credincioși.

Mai exact se stipulează că ”orice greșeală a preotului care are rele urmări asupra atitudinii credincioșilor”, poate duce la caterisirea acestuia. De asemenea preoții trebuie să fie supuși episcopului lor și rânduielilor bisericii. În caz contrar și acest lucru poate duce la răspopire.

Sever Voinescu: Să nu dăm vina pe instituții pentru neputințele noastre
Duce UE o politică împotriva creștinismului?
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul

