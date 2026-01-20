Fostul episcop din Huși, condamnat pentru viol, vrea să fie eliberat. Decizia, așteptată la ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă marți cererea de recurs în casație formulată de fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală și șantaj. Este a doua cale extraordinară de atac prin care fostul ierarh al Biserica Ortodoxă Română încearcă să evite executarea pedepsei, după ce contestația în anulare depusă anterior a fost respinsă ca inadmisibilă, la 20 noiembrie 2025.

Cazul urmează să fie analizat de un complet format din trei judecători, după ce recursul în casație a fost admis, în principiu, la termenul din 18 noiembrie 2025. Atunci, instanța supremă a respins însă, ca nefondată, cererea de suspendare a executării pedepsei, motiv pentru care Onilă a rămas în detenție.

La 30 aprilie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat definitiv în dosarul privind faptele de viol și agresiuni sexuale comise asupra unor elevi ai Seminarului Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși. Instanța a menținut pedeapsa de opt ani de închisoare stabilită inițial de Curtea de Apel Galați – Secția Penală și pentru Cauze cu Minori, atât pentru Corneliu Bârlădeanu (numele monahal al lui Cornel Onilă), cât și pentru fostul arhimandrit Sebastian Jitaru.

Ulterior condamnării definitive, Onilă a formulat două căi extraordinare de atac: recursul în casație și contestația în anulare. În cazul recursului, depus împreună cu Sebastian Jitaru, instanța supremă a admis, în principiu, cererea doar pentru Onilă, respingând solicitarea acestuia de suspendare a pedepsei. Pentru Jitaru, cererea de recurs în casație a fost respinsă ca inadmisibilă.

În urma acestei decizii, ICCJ a dispus trimiterea cauzei privind recursul în casație al lui Onilă către un complet de trei judecători și a stabilit termenul de judecată pentru 20 ianuarie 2026, cu citarea inculpatului, a părții civile și a părților responsabile civilmente – Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”.

În ceea ce privește contestația în anulare formulată de Cornel Onilă, având ca obiect condamnarea pentru viol, instanța supremă a respins cererea ca inadmisibilă. Atât contestația în anulare, cât și recursul în casație sunt căi extraordinare de atac îndreptate împotriva hotărârilor definitive, având ca scop anularea acestora pentru nerespectarea unor norme procedurale.

Cornel Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru au fost trimiși în judecată pentru viol și alte agresiuni sexuale comise asupra unor elevi de seminar. Rechizitoriul a prevăzut și citarea în instanță, ca părți responsabile civilmente, a instituțiilor BOR care au găzduit și tolerat abuzurile, potrivit jurnaliștilor din proiectul „Să fie lumină”, care au subliniat că este pentru prima dată în istoria BOR când un arhiereu este judecat pentru viol.

O altă premieră a fost chemarea în instanță a unei eparhii a BOR, Episcopia Hușilor, pentru a răspunde civil pentru faptele comise de episcopul care o conducea și de un călugăr de rang înalt.

Onilă a fost trimis în judecată de Parchetul Curții de Apel Iași, fiind acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui elev al Seminarului Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși. Alături de el, Sebastian Jitaru a fost acuzat că a agresat sexual același elev, dar și alți doi seminariști, asupra cărora ar fi comis abuzuri repetate, pe perioade îndelungate, conform relatărilor „Să fie lumină”.

Cele trei victime au solicitat daune morale în valoare totală de 500.000 de euro. Jitaru nu deține bunuri, iar Onilă ar fi retras sume importante din conturi după ridicarea sechestrului. Pentru garantarea despăgubirilor, procurorii au introdus în dosar Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” ca părți responsabile civilmente.

Cornel Onilă, cunoscut ca episcop de Huși sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a negat constant acuzațiile, susținând că imaginile incriminatoare ar fi trucate. În vara anului 2017, s-a retras la Mănăstirea Văratec, păstrându-și rangul de episcop retras. La două luni după condamnarea definitivă pentru viol și agresiuni sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop al Hușilor.