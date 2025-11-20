Justitie

Fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, în fața ICCJ. Cum vrea să scape de opt ani de închisoare

Comentează știrea
Fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, în fața ICCJ. Cum vrea să scape de opt ani de închisoareCornel Onilă. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) urmează să judece joi contestația în anulare formulată de fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat pentru viol, agresiune sexuală și șantaj. Aceasta este a doua cale extraordinară de atac după recursul în casație, care a fost analizat de judecători cu doar două zile înainte.

Marți, ICCJ i-a admis, în principiu, lui Onilă cererea de recurs în casație, însă a respins solicitarea de suspendare a executării hotărârii, astfel că fostul episcop rămâne în penitenciar. Primul termen pentru judecarea recursului în casație a fost stabilit pentru 20 ianuarie 2026.

Căi extraordinare de atac: recursul în casație și contestația în anulare

Pe 30 aprilie, ICCJ s-a pronunțat definitiv în dosarul de viol și agresiuni sexuale comise asupra elevilor Seminarului Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși de către Cornel Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru. Instanța a menținut sentința de opt ani de detenție dată inițial de Curtea de Apel Galați – Secția Penală și pentru Cauze cu Minori.

Ulterior, cei doi inculpați au introdus două căi extraordinare de atac: recursul în casație și contestația în anulare. În cazul recursului în casație, ICCJ a admis cererea lui Onilă, dar a respins-o pe cea a lui Jitaru ca inadmisibilă. Contestația în anulare va fi judecată joi, 20 noiembrie, și are ca obiect anularea hotărârii definitive pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Moldovenii riscă să rămână fără tarife reduse la gaz în această iarnă
Moldovenii riscă să rămână fără tarife reduse la gaz în această iarnă
România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în deplasare
România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în deplasare

Acuzațiile din dosrul fostului episcop de Huși, Cornel Onilă

Corneliu Bârlădeanu

Corneliu Bârlădeanu. Sursa foto: Arhiva EVZ

Fostul episcop și arhimandritul au fost trimiși în judecată pentru viol și alte agresiuni sexuale asupra elevilor seminarului.

Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” au fost chemate ca părți responsabile civilmente, ceea ce reprezintă o premieră. Victimele au solicitat daune de 500.000 de euro, în condițiile în care Jitaru nu are proprietăți, iar Onilă și-a retras sume mari din conturi după ridicarea sechestrului.

Monahul Jitaru ar fi abuzat același elev, dar și alți doi seminariști, pe unul dintre ei de cel puțin nouă ori într-un an, iar pe celălalt timp de aproape doi ani, uneori de două ori pe săptămână. Procurorii Parchetului Curții de Apel Iași l-au trimis în judecată pe Onilă pentru viol și agresiune sexuală asupra unui elev al seminarului.

Cornel Onilă: imaginile sunt trucate

Cornel Onilă, cunoscut ca Episcop de Huși sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a negat acuzațiile, susținând prin avocat că imaginile incriminatoare sunt trucate. În vara anului 2017, s-a retras la Mănăstirea Văratec, păstrându-și rangul de episcop retras. La două luni după condamnarea pentru viol și agresiuni sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:03 - România va avea, din primăvara anului 2026, primul centru comunitar multifuncțional pentru vârstnici
14:54 - Moldovenii riscă să rămână fără tarife reduse la gaz în această iarnă
14:42 - România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în ...
14:41 - Cine este și cu ce se ocupă fiica doctoriței antivacciniste Flavia Groșan
14:34 - USR face scandal: Drulă și Voiculescu acuză PNL că „otrăvește” sondajele
14:26 - Alertă la Vama Albița. Arme, descoperite într-un camion

HAI România!

De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină

Proiecte speciale