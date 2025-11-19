Înalta Curte admite recursul în casație al fostului episcop Cornel Onilă. Victimele cer daune de 500.000 de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu cererea de recurs în casație formulată de fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală și șantaj. Judecătorii au refuzat însă suspendarea executării pedepsei, ceea ce înseamnă că Onilă rămâne în detenție până la soluționarea recursului. Instanța a stabilit primul termen pentru 20 ianuarie 2026.

În aceeași ședință, ICCJ a respins ca inadmisibilă cererea de recurs în casație depusă de fostul arhimandrit Sebastian Cristi Jitaru, condamnat pentru violuri repetate și agresiuni sexuale asupra elevilor de la Seminarul Teologic din Huși. Pentru el, sentința rămâne definitivă, fără alte căi extraordinare de atac.

În ceea ce îl privește pe Onilă, instanța a dispus trimiterea cauzei către Completul nr. 2, format din trei judecători, care va analiza recursul în casație în luna ianuarie. Onilă, partea civilă și instituțiile chemate în proces ca părți responsabile civilmente – Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” – vor fi citate la termen. Decizia de marți a instanței supreme este definitivă.

Pe 30 aprilie 2025, ICCJ s-a pronunțat definitiv în dosarul abuzurilor sexuale comise asupra unor elevi seminariști din Huși.

Pentru Cornel Onilă, instanța supremă a menținut pedeapsa de opt ani de închisoare stabilită inițial de Curtea de Apel Galați.

În cazul lui Sebastian Cristi Jitaru, judecătorii au descontopit pedeapsa inițială de 15 ani și 4 luni și au aplicat sentințe separate: câte 8 ani pentru două fapte de viol în formă continuată, 7 ani în alt caz de viol, 3 ani și 6 luni pentru agresiune sexuală. În final, Jitaru trebuie să execute 14 ani și 2 luni de detenție.

ICCJ a respins ca nefondate apelurile Episcopiei Hușilor și ale Seminarului Teologic, instituții considerate părți responsabile civilmente, chemate în proces pentru eventuale despăgubiri.

Cazul a fost considerat o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române: pentru prima dată, un episcop a fost trimis în judecată pentru viol, iar o eparhie BOR a fost plasată în poziția de a răspunde în instanță pentru faptele ierarhului său.

Onilă a fost anchetat și condamnat pentru abuzurile sexuale sistematice comise într-o perioadă lungă asupra elevilor de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

Potrivit rechizitoriului, Cornel Onilă a fost acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui elev aflat sub autoritatea sa directă. În același timp, fostul arhimandrit Jitaru ar fi violat același elev, dar și alți doi seminariști – unul dintre ei fiind agresat de cel puțin nouă ori într-un singur an, iar altul timp de aproape doi ani, în unele perioade chiar de două ori pe săptămână.

Cele trei victime au cerut daune totale de 500.000 de euro, motiv pentru care procurorii au introdus în dosar, ca părți responsabile civilmente, Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic.

Jitaru nu deține proprietăți, iar Onilă și-ar fi retras sume importante din conturi după ridicarea sechestrului, susțin jurnaliștii care au urmărit cazul.