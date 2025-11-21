Cornel Onilă, fostul episcop de Huși, rămâne cu pedeapsa de opt ani. Decizia ÎCCJ este definitivă

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, vineri, contestația în anulare formulată de fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de persoana condamnată Onilă Cornel împotriva deciziei penale nr. 98/A din 30 aprilie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 647/45/2020. Obligă contestatorul condamnat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul condamnat, în cuantum de 753 lei, rămâne în sarcina statului.”, se arată în minuta Instanței Supreme.

Decizia fiind definitivă, Cornel Onilă își va executa pedeapsa de opt ani de închisoare. Aceasta reprezintă a doua cale extraordinară de atac respinsă de ÎCCJ.

Pe 30 aprilie, Instanța Supremă s-a pronunțat definitiv în dosarul privind violurile și agresiunile sexuale comise asupra unor elevi de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși de către Cornel Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru, menținând sentința de opt ani de detenție dată inițial de Curtea de Apel Galați – Secția Penală și pentru Cauze cu Minori.

Ulterior, Onilă a înaintat două căi extraordinare de atac: recursul în casație și contestația în anulare. În cazul recursului în casație, formulat împreună cu Sebastian Jitaru, instanța supremă a admis, în principiu, cererea lui Onilă, dar a respins cererea de suspendare a executării pedepsei, ceea ce înseamnă că fostul episcop rămâne în penitenciar. În cazul lui Jitaru, recursul a fost respins ca inadmisibil. ÎCCJ a trimis cauza pentru judecare la Completul nr. 2, în compunere de trei judecători, cu termen stabilit pentru 20 ianuarie 2026, fiind citați Onilă, partea civilă și părțile responsabile civilmente: Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”.

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac menită să obțină anularea unei hotărâri judecătorești definitive pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Fostul episcop Cornel Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru au fost trimiși în judecată pentru viol și alte agresiuni sexuale asupra unor elevi de seminar.

Onilă a fost acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui băiat care îi era elev la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur”, iar Jitaru de viol asupra aceluiași elev și asupra altor doi seminariști, unul dintre ei fiind abuzat de cel puțin nouă ori într-un an, iar celălalt timp de aproape doi ani, de două ori pe săptămână.

Victimele au solicitat daune totale de 500.000 de euro. Deoarece Jitaru nu deține proprietăți, iar Onilă și-a retras sume mari după ridicarea sechestrului, procurorii au introdus Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” ca părți responsabile civilmente, pentru a asigura acoperirea daunelor.

Cornel Onilă, cunoscut ca Episcop de Huși sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a negat acuzațiile, susținând că imaginile incriminatoare sunt trucate și s-a retras la Mănăstirea Văratec în vara anului 2017, păstrându-și rangul de episcop retras. La două luni după condamnarea pentru viol și agresiuni sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop al Hușilor.