Justitie

Cornel Onilă, fostul episcop de Huși, rămâne cu pedeapsa de opt ani. Decizia ÎCCJ este definitivă

Comentează știrea
Cornel Onilă, fostul episcop de Huși, rămâne cu pedeapsa de opt ani. Decizia ÎCCJ este definitivăCorneliu Bârlădeanu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, vineri, contestația în anulare formulată de fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de persoana condamnată Onilă Cornel împotriva deciziei penale nr. 98/A din 30 aprilie 2025, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 647/45/2020. Obligă contestatorul condamnat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul condamnat, în cuantum de 753 lei, rămâne în sarcina statului.”, se arată în minuta Instanței Supreme.

Decizia fiind definitivă, Cornel Onilă își va executa pedeapsa de opt ani de închisoare. Aceasta reprezintă a doua cale extraordinară de atac respinsă de ÎCCJ.

Cornel Onilă a  înaintat două căi extraordinare de atac

Pe 30 aprilie, Instanța Supremă s-a pronunțat definitiv în dosarul privind violurile și agresiunile sexuale comise asupra unor elevi de la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși de către Cornel Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru, menținând sentința de opt ani de detenție dată inițial de Curtea de Apel Galați – Secția Penală și pentru Cauze cu Minori.

Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor
Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor

Ulterior, Onilă a înaintat două căi extraordinare de atac: recursul în casație și contestația în anulare. În cazul recursului în casație, formulat împreună cu Sebastian Jitaru, instanța supremă a admis, în principiu, cererea lui Onilă, dar a respins cererea de suspendare a executării pedepsei, ceea ce înseamnă că fostul episcop rămâne în penitenciar. În cazul lui Jitaru, recursul a fost respins ca inadmisibil. ÎCCJ a trimis cauza pentru judecare la Completul nr. 2, în compunere de trei judecători, cu termen stabilit pentru 20 ianuarie 2026, fiind citați Onilă, partea civilă și părțile responsabile civilmente: Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”.

Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac menită să obțină anularea unei hotărâri judecătorești definitive pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Acuzațiile aduse lui Cornel Onilă și Sebastian Jitaru

Sebastian Jitaru și Cornel Onilă

Sebastian Jitaru și Cornel Onilă. Sursa foto: Colaj EVZ

Fostul episcop Cornel Onilă și fostul arhimandrit Sebastian Jitaru au fost trimiși în judecată pentru viol și alte agresiuni sexuale asupra unor elevi de seminar.

Onilă a fost acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui băiat care îi era elev la Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur”, iar Jitaru de viol asupra aceluiași elev și asupra altor doi seminariști, unul dintre ei fiind abuzat de cel puțin nouă ori într-un an, iar celălalt timp de aproape doi ani, de două ori pe săptămână.

Victimele au solicitat daune totale de 500.000 de euro. Deoarece Jitaru nu deține proprietăți, iar Onilă și-a retras sume mari după ridicarea sechestrului, procurorii au introdus Episcopia Hușilor și Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur” ca părți responsabile civilmente, pentru a asigura acoperirea daunelor.

Onilă nu și-a recunoscut niciodată vina

Cornel Onilă, cunoscut ca Episcop de Huși sub numele de Corneliu Bârlădeanu, a negat acuzațiile, susținând că imaginile incriminatoare sunt trucate și s-a retras la Mănăstirea Văratec în vara anului 2017, păstrându-și rangul de episcop retras. La două luni după condamnarea pentru viol și agresiuni sexuale, Sfântul Sinod al BOR a decis caterisirea fostului episcop al Hușilor.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:58 - Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%
16:53 - Ilie Bolojan explică miza pachetului fiscal contestat la CCR: Pachetul stă la baza bugetului pe anul viitor
16:50 - Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
16:44 - Universitarii israelieni, transformați în ținte de un site anonim, care oferă recompense pentru uciderea lor
16:33 - Guvernul accelerează reforma pensiilor magistraților. Premierul Ilie Bolojan anunță declanșarea angajării răspunderii...
16:22 - Blondina misterioasă care schimbă tot. Pescobar își complică viața amoroasă

HAI România!

Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Dr Bogdan Tamba, la Gala Capital „Cercetarea românească contează mult la nivel european”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Prof Univ Dr Ioanel Sinescu, la Gala Capital „Medicina românească progresează foarte mult”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”
Dr Adrian Marinescu, la Gala Capital „Dorim să oferim poporului român calitate și performanță”

Proiecte speciale