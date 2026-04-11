Palatul Parlamentului va fi iluminat în albastru pentru Ziua Internațională a Bolii Parkinson

Palatul Parlamentului va fi iluminat în albastru pentru Ziua Internațională a Bolii Parkinson
Palatul Parlamentului va fi iluminat în albastru sâmbătă, de la ora 20.00, pentru a marca Ziua Internaţională a Bolii Parkinson și pentru a crește gradul de conștientizare asupra acestei afecțiuni neurodegenerative grave care afectează semnificativ calitatea vieții pacienților, potrivit Biroului de presă al Camerei Deputaților.

Iluminarea Palatul Parlamentului, la solicitarea Comisiei pentru sănătate

Potrivit unui anunț transmis de Biroul de presă al Camerei Deputaților, iluminarea fațadei principale a clădirii va avea loc în intervalul 20.00-23.00.

„La solicitarea Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, faţada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în albastru, sâmbătă, 11 aprilie, în intervalul orar 20.00–23.00, pentru a marca Ziua Internaţională a Bolii Parkinson”, a anunțat sursa menționată anterior.

Inițiativa are ca scop aducerea în atenție a efectelor bolii Parkinson, care influențează semnificativ viața pacienților și a familiilor acestora. De asemenea, impactul se resimte și asupra sistemului de sănătate, dar și la nivelul societății.

Demersul face parte din campania internațională „Spark the Night”

Iluminarea Palatului Parlamentului face parte din campania internațională „Spark the Night”, desfășurată în numeroase țări. În timpul acestei campanii, clădiri reprezentative sunt iluminate în albastru, culoare simbolică ce exprimă solidaritatea, empatia și speranța pentru persoanele afectate de boala Parkinson.

Bloedel Conservatory luminat în albastru. Sursa foot: Captură video Youtube

Prin această inițiativă, România se alătură eforturilor internaționale de a aduce în prim-plan această afecțiune și de a încuraja sprijinul pentru pacienți și familiile lor.

Care sunt simptomele bolii Parkinson

Evenimentul este celebrat pe data de 11 aprilie la nivel global din 1997, când organizațiile dedicate pacienților cu Parkinson, alături de Organizația Mondială a Sănătății, au instituit această zi pentru a crește gradul de informare și pentru a atrage atenția asupra importanței diagnosticării timpurii și a tratamentului adecvat.

Boala Parkinson este o afecțiune progresivă a sistemului nervos, caracterizată prin tremor, rigiditate musculară și încetinirea mișcărilor, simptome provocate de pierderea neuronilor care produc dopamină în creier.

