Medic-preot, inculpat pentru că și-ar fi bătut joc de pacienți

Un preot ce este și medic a fost inculpat într-un dosar de înșelăciune. Acesta este acuzat de mai mulți pacienți că le-a promis tratamente ”Ultra”, la preț pe măsură și le-a administrat, de fapt, cele mai comune remedii.

Medic-preot, fără scrupule

Procurorii din Iași au trimis în judecată un medic din Constanța, acuzațiile fiind extrem de dure. Mai exact, Ștefan Alexa Mindea, hirotonit și preot, se recomanda ca fiind un adevărat specialist. Pe site-ul său acesta apărea drept profesor universitar, medic primar neurochirurg. Ba mai mult, acesta ar fi avut și  specializări în Statele Unite.

Ar fi fost fondator și coordonator al secției de Neurochirorgie minim invazivă la centrul medical al Universității Stanford. Ba chiar și dezvoltator al unui nou concept de neurochirurgie, utilizator al unor tehnici chirurgicale și aparaturi unice în România.

Dispozitive de 100 de ori mai scumpe

În realitate lucrurile stăteau puțin diferit, mai exact nu era profesor universitar, ci asistent, nu coordonase nicio secție de la Standford, a lucrat în cadrul ei, și nu era medic primar, ci specialist, ceea ce înseamnă un grad inferior. Cu toate acestea mulți pacienți au picat în plasa unui CV bun.

Asta s-a întâmplat și cu ieșeanul care a mers să fie operat de acest medic a fost unul dintre cei care au mușcat momeala. Drept urmare a plătit pe o membrană de colagen de 100 de ori mai mult, spun procurorii. Practic de la 118 lei s-a ajuns la prețul de 4000 de euro pentru acel dispozitiv.

Operație de 30.000 de euro

O altă doamnă fusese momită să plătească pentru o operație simplă, dar pe care medicul spunea că o va realiza cu un robot nemaiîntâlnit, suma de 30.000 de euro.

„Se conturează un mod de operare elaborat, prin intermediul căruia inculpatul urmărea să atragă clienți, folosindu-se de imaginea profesionistului desăvârșit pe care și-a conturat-o în public, prin arogarea unor calități pe care nu le deține și a promovării unor tehnici chirurgicale ca fiind concepute de către el”, au explicat procurorii. Medicul urmează să fie judecat de către magistrații din Iași.

