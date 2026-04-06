Gărzile medicilor, împărțite pe categorii. Rogobete a anunțat că va semna ordinul săptămâna aceasta

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că este pregătit să renunțe la mandatul guvernamental dacă va fi cazul, dar, până atunci, se concentrează pe finalizarea unor proiecte considerate esențiale pentru sistemul de sănătate.

„Funcția de ministru, prin definiție, este una cu mandat. Mandatul, prin definiție, este unul tranzitoriu. Orice om normal la cap, când primește o astfel de funcție, știe că în orice moment poate fi remaniat sau i se poate cere demisia. Cine se leagă și se coase de scaunul de ministru nu este ancorat în realitatea politică și administrativă în care funcționăm”, a spus Rogobete.

Ministrul a precizat că unul dintre proiectele sale prioritare este emiterea unui ordin de ministru care să reglementeze sistemul gărzilor în spitale. Potrivit acestuia, gărzile vor fi împărțite în trei categorii și vor exista posibilitatea introducerii gărzilor de 12 ore acolo unde structura spitalului și resursele permit. Rogobete și-a propus ca ordinul să fie aprobat până la sfârșitul săptămânii.

„Sistemul de sănătate este unul viu, întotdeauna sunt lucruri de făcut. Mai sunt aspecte pe care n-am apucat să le finalizez, dar ele pot continua oricum, pentru că sunt nevoile sistemului de sănătate. Iar un om responsabil, indiferent cum se numește, le face”, a completat ministrul.

Un alt proiect aflat în atenția ministrului este actul normativ privind registrele medicale, menit să clarifice modul în care acestea sunt gestionate și integrate în sistemul de sănătate. Rogobete a precizat că adoptarea acestui act normativ este o prioritate, în paralel cu implementarea gărzilor reglementate prin ordin de ministru.

La sfârșitul anului trecut, ministrul a detaliat și proiectul privind Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), finanțată prin PNRR cu 100 de milioane de euro dintr-un total de 400 de milioane alocate Ministerului Sănătății pentru digitalizare. Noua platformă va permite accesul pacienților la istoricul medical, programări online la ambulatoriu și medicul de familie, precum și la dosarul electronic al pacientului.

„Platforma va putea fi accesată de pacient atât de pe telefonul mobil, cât și de pe laptop sau alt dispozitiv, cu cod și parolă. Pacientul își va putea vedea istoricul vizitelor, costurile investigațiilor și ce a decontat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Toate documentele medicale vor fi centralizate electronic, inclusiv rețeta și scrisoarea medicală”, a explicat Rogobete.

Ministrul a estimat că transferul datelor din platforma veche în cea nouă va dura aproape șase luni,.