Cum a fost Oana Sârbu pedepsită de regimul comunist. Artista a explicat cu lux de amănunte

Cum a fost Oana Sârbu pedepsită de regimul comunist. Artista a explicat cu lux de amănunte
Oana Sârbu a explicat că pe vremea comunismului lucrurile erau destul de complicate pentru artiștii care nu erau neapărat suspuși regimului. Ea spune că a primit chiar pedepse din cauza nesupunerii.

Oana Sârbu și pedepsele comuniștilor

Interpreta de muzică ușoară a povestit la un podcat faptul că era preferată pe vremea comuniștilor mai ales pentru anumite programe. Numai că ea nu părea să fie încântată, drept urmare mai trăgea chiulul cu bună știință. Acest lucru nu rămânea niciodată nesancționat de către mai marii regimului.

”Aveam obligația de a cânta, mai exact de a deschide programele de Revelion de la televizor cu cântece patriotice. Și întotdeauna mă făceam nevăzută. Motiv pentru care tot timpul primeam pedepse. De exemplu nu mai primeam acceptul pentru vreo filmare de a mea, sau vreo piesă”, a explicat artista.

Corvoadele regimului

Solista a mai explicat faptul că existau și anumite ținute pe care artiștii trebuiau să le poarte. Așa că fie le plăcea sau nu, acestea erau ordin. ”Lumea nu își mai amintește probabil sau na, a trecut atât de repede această perioadă. Iar nu o să uit cum ne puneau să punem panglici în păr. E mult de povestit despre treaba asta”, a concluzionat Oana Sârbu.

Perioada de glorie a muzicii românești

Pe de altă parte, artista a spus că perioada ei preferată cu privire la muzică a fost cea din anii 1940-1960. Asta pentru că atunci compozitorii studiau în străinătate și veneau pentru a împărtăși măestria dobândită. ”Dar perioada frumoasă a muzicii românești pentru mine este susținută de anii 1940.

Există o pleiadă de compozitori care studiau în străinătate și aveau studii de specialitate la marile conservatoare din lumea aceasta. Și scriau superb. Mai ales anii 50 și 60 erau Edmond Edda , Alexandru Mandi, Aurel Giroveanu”, a remarcat solista.

Proiecte speciale