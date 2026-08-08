O ciupercă întâlnită în China și Filipine poate provoca o formă extrem de neobișnuită de halucinație: oamenii care o consumă insuficient preparată ajung să vadă personaje umane minuscule, care par să se miște prin încăpere, să urce pe mobilă sau să se ascundă sub obiecte, potruvit Pub Med.

Este vorba despre Lanmaoa asiatica, o specie comestibilă apreciată pentru gustul său, dar care poate produce efecte psihice spectaculoase atunci când nu este gătită corespunzător.

Fenomenul este cunoscut sub denumirea de halucinații liliputane, după locuitorii de dimensiuni foarte mici din „Călătoriile lui Gulliver”, romanul lui Jonathan Swift. În provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, spitalele se confruntă în fiecare an cu numeroase cazuri asociate consumului acestei ciuperci, în special în perioada sezonului de recoltare, din iunie până în august.

Descrierile pacienților sunt neobișnuit de asemănătoare. În locul unor simple distorsiuni vizuale, precum cele produse de unele substanțe psihedelice, persoanele afectate spun că văd ființe umane foarte mici, tridimensionale, integrate aparent în mediul real.

Personajele pot părea că aleargă, dansează, se cațără pe pereți sau trec pe sub uși. Unele relatări descriu sute de astfel de figuri apărând simultan în jurul persoanei.

Cercetătorii consideră tocmai această regularitate una dintre cele mai interesante caracteristici ale fenomenului. Nu este vorba doar despre faptul că persoana are halucinații, ci despre faptul că aceeași categorie foarte specifică de imagini apare în mod repetat la persoane diferite.

Lanmaoa asiatica nu este o ciupercă exotică necunoscută localnicilor. În Yunnan, ea este apreciată ca aliment și poate fi găsită în piețe, restaurante și gospodării.

Specia trăiește în asociere cu pini și este cunoscută local sub numele de „jian shou qing”, o denumire legată de faptul că țesutul ciupercii își schimbă rapid culoarea spre albastru atunci când este atins sau tăiat.

Problema apare atunci când ciuperca este consumată crudă sau insuficient preparată. Cercetătorii și sursele medicale locale subliniază importanța preparării termice corespunzătoare. Potrivit informațiilor prezentate de Universitatea din Utah, în restaurantele din Yunnan există chiar avertismente pentru clienți, iar unele preparate sunt gătite timp de cel puțin 15 minute înainte de a fi consumate.

Unul dintre motivele pentru care Lanmaoa asiatica îi intrigă pe cercetători este că efectul său nu seamănă cu cel al ciupercilor psihedelice cunoscute.

Analizele genetice și chimice nu au identificat în această specie substanțe psihoactive cunoscute precum psilocibina. Studiul publicat în revista Mycologia în 2026 a analizat 53 de exemplare prin secvențiere genomică și a identificat o linie asociată cu efectele psihoactive, însă mecanismul exact prin care ciuperca produce halucinațiile rămâne o întrebare deschisă.

Cercetătorii Colin Domnauer și Bryn Dentinger, de la Universitatea din Utah și Natural History Museum of Utah, încearcă să afle ce compus este responsabil pentru efectele neobișnuite.

Ipoteza este cu atât mai interesantă cu cât substanța responsabilă ar putea fi diferită de compușii psihedelici deja cunoscuți. Identificarea ei ar putea contribui la înțelegerea modului în care anumite substanțe modifică percepția vizuală și modul în care creierul construiește imaginea realității.

Relatările despre oameni care văd personaje minuscule după consumul anumitor ciuperci nu sunt recente. Fenomenul a fost consemnat în mai multe perioade și regiuni, însă timp de decenii cercetătorii au avut dificultăți în identificarea exactă a speciei responsabile.

Progresele în analiza ADN-ului au schimbat situația. Cercetătorii au putut compara exemplare provenite din regiuni diferite și au stabilit relațiile genetice dintre speciile din genul Lanmaoa. Studiul din 2026 a folosit un număr mare de probe și a evidențiat o diversitate genetică mai complexă decât se credea anterior.

În prezent, Lanmaoa asiatica este cunoscută în principal din Yunnan și din anumite regiuni ale Filipinelor. Aceeași specie a atras atenția tocmai pentru că relatările despre efectele sale sunt remarcabil de asemănătoare.

Din punct de vedere medical, perceperea unor persoane de dimensiuni foarte mici se încadrează în ceea ce specialiștii numesc halucinații liliputane. Fenomenul nu este exclusiv legat de această ciupercă și poate apărea în mai multe contexte neurologice sau psihiatrice.

În cazul Lanmaoa asiatica, însă, particularitatea este asocierea repetată cu aceeași specie de ciupercă și cu același tip de imagine. Cercetătorii nu au stabilit încă exact ce mecanism cerebral este implicat.

Acesta este motivul pentru care ciuperca reprezintă mai mult decât o curiozitate gastronomică. Ea oferă oamenilor de știință un posibil model pentru studierea modului în care creierul procesează dimensiunea, spațiul și obiectele din mediul înconjurător.

Deși este consumată în mod tradițional în anumite regiuni din Asia, Lanmaoa asiatica nu trebuie consumată crudă sau insuficient preparată. Efectele pot include, pe lângă halucinații, amețeli, delir și alte tulburări ale comportamentului.

Cazul acestei specii arată și cât de multe necunoscute există încă în lumea fungilor. O ciupercă apreciată ca aliment poate conține compuși pe care cercetătorii nu i-au identificat încă, iar efectul lor asupra creierului poate fi extrem de specific.