O ciupercă toxică ar putea fi folosită în tratamentele pentru cancer. A fost găsită în mormântul lui Tutankamon

Descoperirea mormântului lui Tutankamon a fascinat lumea nu doar prin bogățiile sale, ci și prin misterele care au însoțit-o. De-a lungul deceniilor, legenda unui „blestem” care i-ar fi lovit pe cei care au intrat în mormântul faraonului a captat imaginația publicului. În spatele acestor povești s-a aflat însă o realitate mult mai complexă, legată de microorganisme periculoase. Astăzi, aceeași descoperire care a inspirat teamă ar putea deschide un nou capitol în medicină: utilizarea unei ciuperci toxice în lupta împotriva cancerului.

La începutul secolului XX, Egiptul devenise un punct central pentru arheologi și cercetători, atrași de bogăția și misterele civilizației faraonilor. Într-un context dominat de influența britanică, numeroase expediții erau finanțate de oameni cu resurse considerabile, interesați atât de cunoaștere, cât și de colecționarea artefactelor.

În acest cadru, egiptologul Howard Carter, susținut financiar de lordul George Herbert, a făcut una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului: mormântul lui Tutankamon, în 1922. Spre deosebire de alte morminte din Valea Regilor, acesta fusese găsit intact, neatins de jefuitori. În interior se aflau obiecte de o valoare inestimabilă – de la bijuterii și statui până la sarcofage bogat decorate.

Această descoperire a oferit o imagine rară asupra ritualurilor funerare din Egiptul Antic și a transformat un faraon relativ puțin cunoscut într-un simbol al nemuririi istorice.

La scurt timp după deschiderea mormântului, mai multe persoane implicate în expediție au murit în circumstanțe care au părut suspecte. Presa vremii a amplificat ideea unui blestem antic care ar pedepsi orice tentativă de profanare a locului de odihnă al faraonului.

Ani la rând, această poveste a persistat, alimentând imaginația colectivă. Totuși, cercetările ulterioare au oferit o explicație mult mai realistă. Specialiștii au descoperit că în interiorul mormântului se aflau spori ai unor fungi extrem de rezistenți, capabili să supraviețuiască mii de ani în condiții închise.

Acești fungi, odată inhalați, pot provoca infecții severe, mai ales în cazul persoanelor cu sistem imunitar slăbit. Astfel, „blestemul” s-a dovedit a fi, de fapt, rezultatul expunerii la microorganisme periculoase, invizibile ochiului liber.

Printre microorganismele identificate în mormânt se numără și Aspergillus flavus, o ciupercă cunoscută pentru toxicitatea sa. Aceasta este frecvent întâlnită în natură, unde colonizează cereale, semințe sau nuci, dar poate deveni extrem de periculoasă în anumite condiții.

Aspergillus flavus produce micotoxine, substanțe chimice toxice care pot afecta grav organismul uman. În cazul inhalării sporilor, pot apărea infecții pulmonare severe, cunoscute sub numele de aspergiloză. Pentru persoanele vulnerabile, aceste infecții pot avea consecințe fatale.

Tocmai această capacitate de a afecta organismul uman a făcut ca această ciupercă să fie considerată mult timp exclusiv periculoasă, fără vreo utilitate practică în medicină.

În mod surprinzător, cercetările recente au schimbat perspectiva asupra acestei ciuperci. O echipă de specialiști din Statele Unite a analizat în detaliu proprietățile biologice ale Aspergillus flavus și a descoperit un potențial neașteptat.

Studiile au arătat că anumite substanțe produse de această ciupercă pot fi transformate în compuși capabili să acționeze asupra celulelor canceroase. Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât transformă un organism considerat periculos într-o posibilă resursă terapeutică. Rezultatele preliminare sugerează că aceste substanțe pot fi modificate astfel încât să devină eficiente în blocarea dezvoltării tumorilor.

Cercetătorii au reușit să izoleze o clasă specială de compuși, obținuți prin procese biologice complexe. Acești compuși au fost denumiți asperigimicine, după ciuperca din care provin. Structura lor este una neobișnuită, formată din inele interconectate, ceea ce le conferă proprietăți biochimice speciale. Această structură le permite să pătrundă în celulele canceroase și să interfereze cu mecanismele lor de multiplicare.

Mai exact, compușii acționează asupra microtubulilor – elemente esențiale pentru diviziunea celulară. Prin blocarea acestora, celulele canceroase nu mai pot să se înmulțească necontrolat, ceea ce reprezintă un pas esențial în stoparea evoluției bolii.

Testele realizate până în prezent indică efecte variabile asupra diferitelor tipuri de cancer. Deși impactul asupra unor celule, precum cele de sân, ficat sau plămâni, a fost limitat, rezultatele au fost mai promițătoare în cazul altor forme, inclusiv anumite tipuri de leucemie, potrivit publicației Nature.

Acest lucru sugerează că substanțele derivate din Aspergillus flavus ar putea fi adaptate pentru tratamente țintite, în funcție de tipul de cancer. Totuși, cercetarea se află încă într-o etapă incipientă, iar până la dezvoltarea unui tratament utilizabil pe scară largă este nevoie de studii suplimentare.

Procesul de transformare a acestor descoperiri în medicamente sigure și eficiente este unul complex și de durată, implicând numeroase teste clinice.