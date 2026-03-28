O descoperire uluitoare într-o rezervație naturală. Doar a doua apariție din Europa

O descoperire neobișnuită realizată într-o rezervație naturală din sudul Angliei atrage atenția comunității științifice asupra importanței conservării habitatelor naturale, potrivit The Guardian.

O ciupercă rară, cu aspect de limbă și caracteristici distincte, a fost identificată pentru prima dată în Regatul Unit, marcând doar a doua apariție documentată a speciei în Europa.

Specimenul, cunoscut sub denumirea științifică de Microglossum cyanobasis, a fost descoperit în rezervația naturală Kingley Vale National Nature Reserve, situată în comitatul West Sussex. Este pentru prima dată când această specie este observată în Marea Britanie și doar a doua oară când este raportată în Europa.

Descoperirea a fost făcută de Liz Frost, pasionată de micologie, care vizitează frecvent zona. Aceasta a relatat experiența într-o postare publicată pe site-ul Natural England:

„Încă nu-mi vine să cred”.

Ea a explicat că, în timpul unei plimbări prin pădurea veche de tisă din rezervație, în luna decembrie, „am dat peste ceva extraordinar: o mică ciupercă în formă de limbă care ieșea din mușchi și din stratul de frunze. Nici nu știam că tocmai realizasem prima observare a speciei Microglossum cyanobasis în Marea Britanie și doar a doua în Europa.”

Ciuperca descoperită are dimensiuni reduse, atingând aproximativ 45–55 mm înălțime, și prezintă tulpini fragile. Aspectul său este sugestiv, semănând cu mici limbi care ies din sol, ceea ce explică și denumirea comună de „earthtongue”.

Un element distinctiv al speciei este nuanța albastru-cian de la baza tulpinii. „De aici provine și numele său – ‘cyanobasis’ înseamnă bază albastră”, a explicat Liz Frost.

„Această caracteristică o diferențiază de alte ciuperci similare. Ciupercile din această categorie pot indica habitate de înaltă calitate… Descoperirea lor ne arată că un sit are o valoare ecologică reală.”

Reprezentanții Natural England au subliniat că această descoperire evidențiază rolul esențial al administrării atente a mediului. Rachel Guy, managerul rezervației, a declarat: „Descoperirea acestei ciuperci evidențiază habitate de înaltă calitate și subliniază valoarea celor 224 de rezervații naturale naționale din Anglia.”

Aceasta a adăugat că prezența unei astfel de specii indică existența unor ecosisteme neperturbate: „Prezența ciupercii semnalează pajiști sărace în nutrienți și soluri forestiere vechi, stabilite de mult timp.

Aceste medii devin din ce în ce mai rare din cauza fertilizării, drenajului, aratului și schimbărilor de utilizare a terenurilor.”

Specia Microglossum cyanobasis a fost identificată pentru prima dată în nordul Spaniei în anul 2009. De atunci, aparițiile documentate au fost extrem de rare, ceea ce face ca descoperirea din Anglia să fie deosebit de relevantă pentru cercetători și pentru monitorizarea biodiversității.

Specialiștii atrag atenția că astfel de descoperiri pot contribui la o mai bună înțelegere a ecosistemelor fragile și la dezvoltarea strategiilor de conservare.