Istoria poate fi rescrisă după ultima descoperire făcută în Brazilia. Cum arăta lumea pe vremea dinozaurilor

O echipă de cercetători din Brazilia anunță descoperirea unei noi specii de dinozaur uriaș, după analiza unor fosile găsite în nord-estul țării. Studiul indică faptul că animalul preistoric ar avea legături cu un dinozaur ale cărui rămășițe au fost descoperite în Spania, ceea ce susține ipoteza existenței unor vechi conexiuni terestre între zone care astăzi aparțin Americii de Sud, Africii și Europei, cu aproximativ 120 de milioane de ani în urmă, potrivit Reuters.

Noua specie a primit denumirea științifică Dasosaurus tocantinensis și este considerată una dintre cele mai mari identificate până acum pe teritoriul Braziliei. Descrierea oficială a fost publicată în luna martie în revista științifică Journal of Systematic Paleontology.

Fosilele au fost descoperite în anul 2021 într-o zonă unde se desfășurau lucrări de infrastructură, în apropiere de localitatea Davinopolis din statul Maranhao. Cercetarea a fost coordonată de Elver Mayer, cercetător la Universitatea Federală „Vale do Sao Francisco”.

Printre rămășițele identificate se află și un femur de aproximativ 1,5 metri lungime. Pe baza acestei descoperiri, specialiștii au estimat dimensiunile aproximative ale dinozaurului.

Analiza osului descoperit a sugerat că animalul ar fi avut o lungime de aproximativ 20 de metri. Descoperirea a atras atenția cercetătorilor încă din timpul săpăturilor.

"Pe măsură ce săpăturile avansau pe parcursul zilelor, am început să vedem dovezile ale acelui os lung, care este un femur", a declarat Leonardo Kerber, paleontolog la Universitatea Federală "Santa Maria" (UFSM), care a contribuit la realizarea studiului.

"Acest lucru indică faptul că era un dinozaur foarte mare. Astăzi ştim că Dasosaurus se numără printre cei mai mari dinozauri descoperiţi vreodată în Brazilia", a precizat el.

Potrivit Universității Federale „Santa Maria”, studiile realizate asupra fosilelor arată că noua specie este cea mai apropiată rudă cunoscută a dinozaurului Garumbatitan morellensis, identificat anterior în Spania.

Cercetătorii spun că strămoșii acestor animale ar fi avut origini europene și s-ar fi răspândit în zona actualei Americi de Sud în urmă cu aproximativ 130 de milioane de ani. Migrația ar fi fost posibilă prin Africa de Nord, într-o perioadă în care Oceanul Atlantic nu era încă complet format.

Denumirea Dasosaurus tocantinensis face trimitere la zona în care au fost descoperite fosilele. Numele este legat de regiunea traversată de râul Tocantins, una dintre principalele căi hidrografice ale zonei, ale cărei maluri estice se află în apropierea sitului fosilifer unde au fost găsite rămășițele dinozaurului.