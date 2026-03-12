Epstein folosea un agent de modelling pentru a recruta fete. „Mama m-a salvat”, spune o braziliancă

Pedofilul condamnat Jeffrey Epstein, între timp mort în închisoare, se folosea de un agent de modelling pentru a recruta fete pe care să le folosească în rețeaua sa de prostituție pentru persoane sus-puse, potrivit BBC.

„Dacă nu mi-aș fi ascultat mama și aș fi plecat la New York, ce s-ar fi putut întâmpla cu mine?”, întreabă Gláucia Fekete. În 2004, la vârsta de 16 ani, locuind în zona rurală braziliană, tânăra făcea primii pași în lumea modelingului.

Ea spune că agentul francez de modeling Jean-Luc Brunel, omul pedofilului Jeffrey Epstein, i-a vizitat familia pentru a o convinge pe mama ei să o lase să participe la un concurs de modeling în Ecuador. Pe atunci, nu știau cine este Brunel; le fusese prezentat de un celebru căutător de talente brazilian.

O anchetă a BBC a găsit dovezi că Brunel a folosit agenții de modeling legate de el la acea vreme pentru a căuta în mod activ tinere din America de Sud pentru Epstein și pentru a le aranja vize pentru a călători în SUA.

O altă femeie din Brazilia, care spune că a avut o relație cu Epstein, i-a arătat BBC viza ei pentru SUA. A numit una dintre agențiile lui Brunel drept sponsor al ei, chiar dacă spune că nu a făcut niciodată nicio muncă de modeling pentru el, iar documentele de călătorie au fost aranjate exclusiv pentru a-l putea vizita pe Epstein.

Mama Gláuciei era suspicioasă în privința lui Brunel, dar acesta părea „foarte fermecător” și, în cele din urmă, a fost de acord ca fiica ei să poată merge în Ecuador fără ea. Adolescenta a călătorit cu echipa lui Brunel la Guayaquil pentru concursul Models New Generation. La acea vreme, ziarele locale au relatat că participantele aveau între 15 și 19 ani.

Gláucia spune că concursul s-a desfășurat fără probleme majore, deși a devenit suspicioasă când nu i s-a permis să-și contacteze familia. O altă concurentă, din Europa de Vest, care avea 16 ani la acea vreme, își amintește cum comportamentul lui Brunel i s-a părut ciudat.

„Era ciudat cum se comporta și cum ieșea mereu cu fetele tinere braziliene... Se comporta ca un clovn și ieșea doar cu fete destul de tinere”, spune ea. Femeia consideră că, deși concursul a fost „legitim” și bine organizat, „el știa exact care fete erau vulnerabile”. „Părea să le controleze finanțele”, spune ea. „Fetele din Brazilia și din țările est-europene păreau a fi principala țintă.”

Gláucia mai spune că, spre sfârșitul călătoriei, Brunel s-a oferit să o ducă la New York „pentru a participa la spectacole”, cu toate cheltuielile acoperite. În acel moment, au trebuit să o contacteze pe mama ei, Barbara, pentru permisiune. Răspunsul Barbarei: „Nu. Nicio șansă.

„Căutau doar copii, minori”, spune Barbara. „Din păcate, au găsit-o pe fiica mea.” Ea i-a interzis lui Gláucia orice implicare în modeling și a rupt legăturile cu rețeaua lui Brunel. „A fost într-adevăr o scăpare la limită”, spune Gláucia.

În dosarele publicate de guvernul SUA, BBC a găsit înregistrări care arată că Epstein se afla în Guayaquil pe 24 și 25 august 2004, în același timp cu finala concursului de modeling. De asemenea, există documente care indică faptul că cel puțin un model sub 16 ani care a participat la eveniment a zburat cu avionul lui Epstein de cel puțin două ori în același an.

Gláucia spune că, privind în urmă, „fără să știu, eram în mijlocul acelei furtuni”. „Mama m-a salvat.”

O altă braziliancă spune că Brunel și afacerea sa de modeling au jucat un rol esențial în facilitarea relației ei cu Epstein. Ea a fost recrutată inițial de o braziliancă la începutul anilor 2000, în São Paulo. Relatarea acestei femei, coroborată de documente examinate de BBC și verificate cu înregistrările Departamentului de Justiție al SUA, arată cum Brunel a ajutat la obținerea vizelor americane pentru brazilience.

Ea spune că a părăsit orașul natal din sudul Braziliei după ce o femeie care locuia acolo i-a promis oportunități de modeling în São Paulo. Adaugă că, la sosire, femeia i-a luat documentele și i-a spus că acum datorează bani pentru călătorie și fotografii. Și-a dat seama curând că nu exista nicio muncă de modeling. „Înainte să-mi dau seama, mă folosea ca prostituată”, povestește femeia,

Unul dintre clienți a fost Jeffrey Epstein, mai spune ea. Femeia descrie cum, la câteva săptămâni după ce a împlinit 18 ani, „agenta” a dus-o la casa unui om de afaceri proeminent din São Paulo. Acolo, spune ea, l-a auzit descriindu-l pe Epstein drept „regele lumii” și spunând: „Îi plac fetele mai tinere”.

Câteva zile mai târziu, ea spune că ea și alte două femei au fost trimise la un hotel de lux din São Paulo, unde Epstein urma să aleagă una dintre ele. „El m-a ales pe mine”, spune ea.

Apoi, relatează femeia, a mers într-o cameră cu Epstein, unde acesta a rugat-o să se dezbrace. „Chestia lui era să mă privească în timp ce se atingea. A fost dezgustător, dar dintre toate relele, cel mai mic”, spune ea.

Dosarele Departamentului de Justiție al SUA, inclusiv e-mailuri și înregistrări de zbor, îl plasează pe Epstein în Brazilia la acea vreme. Femeia mai spune că Epstein a invitat-o ​​la o petrecere în oraș câteva zile mai târziu, unde l-a întâlnit prima dată pe Brunel, iar agentul de modeling a devenit curând esențial în obținerea unei vize americane.

Ea adaugă că, în timpul petrecerii, Epstein i-a spus că va merge la Paris a doua zi și că deja aranjase ca ea să meargă cu el. Descriind călătoria în Franța, ea spune: „El [Epstein] îmi dădea 300 de dolari. Ieșeam la plimbare și îi dădeam restul, dar el îmi spunea să păstrez banii. Mă testa și îmi lăsa banii în cameră, apoi i-i dădeam înapoi, iar el îmi spunea că îi pot păstra.”

Ea mai afirmă că Epstein i-a spus apoi că aranjase ca Brunel să o angajeze la agenția sa de modeling din New York și că doamna îi predase documentele. Femeia a arătat BBC pașaportul ei, care conținea o viză de afaceri americană cu o adnotare care menționa numele agenției pe care Brunel a înființat-o în SUA, Karin Models of America.

Dar nu a lucrat niciodată pentru Karin Models of America, însă i s-a spus că documentele o vor susține pentru călătoria în SUA și că singurul motiv pentru viză era să-l viziteze pe Epstein. Declarația ei se potrivește cu alte documente. Dosarele instanței și dosarele Departamentului de Justiție al SUA indică faptul că Brunel și-a folosit agenția, numită inițial Karin Models of America, și mai târziu MC2 în America, pentru a atrage fete din mai multe țări, inclusiv minore.

Aceleași documente includ mărturia unui fost angajat MC2 din SUA, care spune că Epstein a plătit pentru vizele pe care agenția lui Brunel din SUA le-a aranjat. Epstein oferise sprijin financiar atunci când Brunel a înființat MC2 în SUA.

Nu s-a sugerat niciodată că vreo altă agenție decât cele administrate și controlate de Brunel în SUA ar fi fost implicată în vreo infracțiune. Înainte de a muri, Brunel a negat că ar fi făcut ceva greșit. Avocații săi au spus că a fost „zdrobit” de acuzații și au dat vina pe un „sistem media-judiciar”.

Fata mai spune că, pe parcursul a aproximativ patru luni, a călătorit în SUA și Franța cu Epstein, care era „afectuos” față de ea. Ea descrie cum, în acea perioadă, el a plătit pentru ea niște lecții de engleză.

„În mai multe rânduri îmi spunea să ies din casă ca să fac ceva - să merg la un muzeu, să merg la cursuri. Nu știu dacă s-a întâmplat ceva ce nu voia să văd... Îi plăceau fetele mai tinere și să fie înconjurat de ele.” Ea adaugă că a făcut sex cu el o dată și „îi plăcea să doarmă, să-l mângâie și să-i fie masate picioarele”. Ea spune că Epstein i-a spus odată că Brunel a cerut să se culce cu ea, dar el a refuzat spunând: „Nu l-am lăsat pentru că ești a mea”.

Femeia spune că nu știa dacă să se simtă „recunoscătoare sau mai îngrozită” și, după aceea, a simțit că Brunel era „ca un lup care se uită la un miel, mereu cu ochi devoratori, atât pentru alte fete, cât și pentru mine”. Ana spune că pentru prima întâlnire la hotel și călătoria la Paris, a existat o înțelegere ca Epstein să-i plătească doamnei braziliene 10.000 de dolari în numerar.

Ea spune că Epstein a plătit doar o parte din această sumă și că a auzit apeluri telefonice în care femeia l-a presat să plătească restul. Această relatare este în concordanță cu mărturia dată în 2010 unei instanțe din Florida de un fost contabil de la MC2 din SUA - agenția de modele a lui Brunel - și citată în dosarele Epstein. Contabilul a spus că exista o femeie braziliancă care aranja fete pentru Epstein și Brunel în Brazilia și era supărată din cauza unei datorii.

Procurorul Federal (MPF) din Brazilia a deschis o anchetă în februarie pentru a stabili dacă există o rețea de recrutare în Brazilia legată de Epstein.