Noi detalii ies la iveală despre Zorro Ranch, proprietatea lui Epstein: Este macabru

Autoritățile din New Mexico au descins la Zorro Ranch, fosta proprietate a miliardarului Jeffrey Epstein, după ce investigațiile privind presupusele activități „macabre și bizare” desfășurate acolo au câștigat atenția publică, potrivit New York Post.

Epstein ar fi plănuit să folosească proprietatea ca un fel de „fabrică de copii” pentru a produce ceea ce considera el oameni „perfecți”. De asemenea, sursele susțin că acesta ar fi îngropat acolo mai multe victime , ar fi filmat materiale de pornografie infantilă și ar fi creat un labirint bizar în grădină, care acum este doar un imens crater în pământ.

Deși zvonurile despre Zorro Ranch circulau de ani de zile, autoritățile nu efectuaseră anterior o căutare amplă a proprietății. Impulsul pentru o anchetă serioasă a venit în mare parte de la Eddy Aragon, un realizator de radio local, care a primit un pont anonim în noiembrie 2019, la doar trei luni după moartea lui Epstein.

Aragon a investigat ani de zile afirmațiile despre ranch și susține că secretele proprietății ar putea șoca întreaga lume. „Este mult mai mult decât îngroparea unor cadavre la Zorro Ranch. Este ceva mult mai macabru și straniu decât v-ați fi imaginat”, a declarat el.

Emailul anonim primit de Aragon susținea că două tinere străine au fost ucise prin strangulare în timpul unor acte sexuale violente la ordinele lui Epstein și ale partenerei sale, Ghislaine Maxwell. Deși emailul pretindea că oferă dovezi compromițătoare și înregistrări video, acesta solicita plata a un Bitcoin (aproximativ 6.500 de dolari la momentul respectiv) pentru a primi fișierul.

Aragon nu a plătit și a transmis informația către FBI, menționând că „ar putea fi reală”.

Rămâne neclar dacă FBI a investigat sau nu acel pont. Cu toate acestea, luni, la peste șase ani de la primirea mesajului, poliția din New Mexico a efectuat una dintre primele percheziții majore la proprietate, de când lumea secretă și lascivă a lui Epstein a fost făcută publică.

Proprietatea, aflată la aproximativ 50 km sud de Santa Fe, a fost vândută în 2023 familiei fostului senator texan Don Huffines. Prețul final al tranzacției nu este cunoscut, însă oferta anterioară era de circa 18 milioane de dolari. Familia cumpărătoare cooperează în totalitate cu ancheta.

Fotografiile recente arată deja că terenul a fost excavat în mai multe zone, inclusiv în locul labirintului uriaș care ocupa anterior o mare parte din grădină. Aragon susține că informațiile colectate ar putea oferi detalii semnificative despre scandalul Epstein și despre presupusele crime comise la Zorro Ranch.