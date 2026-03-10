Percheziții la fosta proprietate a lui Epstein. Autoritățile caută dovezi de abuz

Percheziții la fosta proprietate a lui Epstein. Autoritățile din New Mexico au făcut percheziții la faimosul Zorro Ranch, fostă proprietate a finanțatorului condamnat pentru abuzuri sexuale asupra minorilor, Jeffrey Epstein, a anunțat Departamentul de Justiție din New Mexico, potrivit New York Post.

Operațiunea a fost coordonată de procurorul general Raúl Torrez, în colaborare cu poliția locală și cea de stat.

Ranch-ul, situat la aproximativ 48 km sud de Santa Fe, a fost redeschis ca obiect de investigație luna trecută de procurorul Torrez, după ce cazul inițial, început pentru a verifica activitățile de la Zorro Ranch, fusese închis în 2019 la cererea procurorilor federali din New York. Autoritățile din stat susțin că „dezvăluirile din dosarele FBI anterior sigilate necesită o examinare suplimentară”.

Zorro Ranch a fost mult timp în centrul speculațiilor, fiind considerat unul dintre locurile în care Epstein ar fi adus fete minore cu avionul său privat. Deși Epstein nu a fost niciodată acuzat oficial de fapte penale în New Mexico, în 2019 biroul procurorului general a intervievat posibile victime care vizitaseră proprietatea.

Tot luna trecută, legislativul din New Mexico a creat o comisie specială pentru a investiga dacă vila a fost folosită pentru facilitarea abuzului sexual sau traficului de persoane.

„Această percheziție face parte din investigația penală anunțată de Departamentul de Justiție al New Mexico pe 19 februarie, privind acuzațiile de activități ilegale la vila lui Epstein înainte de moartea sa din 2019”, a precizat DOJ într-un comunicat.

Autoritățile au transmis că au beneficiat de cooperarea proprietarilor actuali ai ranch-ului, care au permis accesul pentru anchetă.

Epstein a achiziționat Zorro Ranch în 1993 de la fostul guvernator democrat Bruce King și a construit o proprietate vastă, incluzând o reședință în stil hacienda de 2.480 m², case pentru oaspeți, birouri pentru ranch, un garaj încălzit, un helipad, un hangar și chiar o pistă privată de aterizare.

Proprietatea a fost vândută de moștenitorii lui Epstein în 2023 și achiziționată de familia fostului senator texan Don Huffines, candidat la funcția de comisar financiar al statului Texas. Departamentul de Justiție a anunțat că va continua să informeze publicul, să sprijine supraviețuitorii și să urmeze toate pistele de anchetă.

Jeffrey Epstein a murit în 2019 în închisoarea din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de abuz sexual și trafic de minori.