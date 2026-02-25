Perchezițiile din ancheta Epstein, la fosta locuință a lui Andrew Mountbatten-Windsor, s-au încheiat

Șeful Poliției Metropolitane a anunțat finalizarea perchezițiilor desfășurate la fosta locuință a lui Andrew Mountbatten-Windsor din sud-estul Angliei, în contextul investigației declanșate după arestarea acestuia, potrivit Reuters.

Fostul membru al familiei regale a fost reținut săptămâna trecută, fiind suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice. Informațiile au fost comunicate oficial de Thames Valley Police, instituția responsabilă de operațiunile din regiune.

Arestarea lui Mountbatten-Windsor, efectuată joi, face parte dintr-o anchetă mai amplă privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale, mort în 2019.

Cazul continuă să atragă atenția opiniei publice, în special după publicarea recentă a unor documente de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Thames Valley Police a confirmat că activitățile de căutare la proprietatea din Berkshire au fost finalizate. Oliver Wright, adjunctul șefului poliției, a declarat:

„Ofițerii au părăsit locația pe care am percheziționat-o în Berkshire. Aceasta încheie activitatea de căutare începută după arestarea, joi, a unui bărbat în vârstă de peste 60 de ani din Norfolk.”

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre obiectele sau documentele ridicate în urma perchezițiilor și nici despre eventuale măsuri ulterioare. Investigația rămâne în desfășurare.

Arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor este legată de o investigație referitoare la relațiile sale cu Jeffrey Epstein.

Documente publicate luna trecută de Departamentul de Justiție al SUA par să indice că fratele mai mic al regelui Charles ar fi trimis documente guvernamentale confidențiale către Epstein în perioada în care activa ca trimis special pentru comerț.

Aceste informații au fost intens mediatizate la nivel internațional. De-a lungul timpului, Mountbatten-Windsor a negat constant orice implicare în activități ilegale asociate cu Epstein.

În declarații anterioare, acesta a afirmat că regretă prietenia avută cu finanțatorul american, dar a respins acuzațiile de comportament necorespunzător.

Separat, Poliția Metropolitană din Londra a anunțat vineri că a contactat foști ofițeri de protecție care au lucrat pentru Mountbatten-Windsor.

Potrivit instituției, scopul acțiunii este identificarea oricăror informații relevante legate de presupuse infracțiuni sexuale asociate cu Epstein.

Autoritățile londoneze au transmis că încurajează persoanele care dețin informații sau doresc să formuleze plângeri să se adreseze poliției. Demersul face parte din eforturile mai largi de clarificare a tuturor aspectelor legate de rețeaua și activitățile lui Epstein.

În acest moment, ancheta autorităților britanice este în desfășurare, iar oficialii nu au comunicat un calendar privind eventuale concluzii sau decizii judiciare.

Perchezițiile încheiate la Berkshire reprezintă o etapă procedurală în cadrul investigației.

Cazul rămâne sub observația atentă a presei internaționale, în contextul implicațiilor sale juridice și instituționale.