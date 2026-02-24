Noua Zeelandă susține eliminarea prințului Andrew din linia de succesiune

Noua Zeelandă a anunțat că ar sprijini o eventuală inițiativă legislativă a Regatului Unit privind eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din ordinea de succesiune la tron, potrivit BBC.

Declarația a fost transmisă prin intermediul unui purtător de cuvânt al prim-ministrului Christopher Luxon, în contextul dezbaterilor existente la Londra pe această temă.

Executivul de la Wellington a precizat că ar susține o astfel de măsură dacă aceasta ar fi propusă formal de autoritățile britanice.

Această poziție plasează Noua Zeelandă printre primele state din Commonwealth care reacționează public la scenariul unei modificări a succesiunii regale.

Declarația survine într-un moment în care guvernul britanic analizează opțiuni legislative privind statutul ducelui de York în linia de succesiune.

Anterior, Australia a devenit prima țară din Commonwealth care a transmis că ar accepta o astfel de propunere. Premierul australian a declarat că executivul de la Canberra „ar fi de acord cu orice propunere” venită din partea Regatului Unit privind eliminarea lui Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune, invocând controversele legate de asocierea sa cu Jeffrey Epstein.

Reacțiile coordonate ale Australiei și Noii Zeelande reflectă procedura constituțională specifică monarhiilor din Commonwealth, unde schimbările ce vizează succesiunea la tron necesită consultare și acord între statele în care monarhul britanic este șef de stat.

În prezent, Andrew Mountbatten-Windsor ocupă poziția a opta în ordinea de succesiune la tronul britanic, după prințul William și cei trei copii ai săi, precum și prințul Harry și cei doi copii ai acestuia.

Conform explicațiilor oferite de BBC, o eventuală eliminare din linia de succesiune ar necesita adoptarea unei legi de către Parlamentul Regatului Unit. Totodată, măsura ar trebui susținută de cele 14 state din Commonwealth în care Charles al III-lea este recunoscut ca șef de stat, inclusiv Australia și Noua Zeelandă.

Acest mecanism derivă din prevederile stabilite prin Statutul de la Westminster și din practica constituțională modernă, care impune coordonare între regatele Commonwealth în chestiuni ce țin de Coroană.

În același context mediatic, BBC a relatat că Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, fiind suspectat de abuz în serviciu. Potrivit informațiilor publicate, acesta „a negat în mod constant și vehement orice faptă ilegală”.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind natura investigației, iar reprezentanții ducelui de York nu au comentat pe larg evoluțiile juridice recente.

Dezbaterile privind succesiunea la tron au implicații constituționale atât pentru Regatul Unit, cât și pentru celelalte state din Commonwealth. Orice modificare a ordinii de succesiune presupune proceduri legislative complexe și acord interstatal.

Declarațiile recente ale Australiei și Noii Zeelande indică disponibilitatea acestor guverne de a coopera cu Londra în eventualitatea unei astfel de inițiative.