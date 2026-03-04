Urmele unui meteorit descoperite în Brazilia. Ce au găsit cercetătorii

Cercetătorii au identificat în Brazilia un nou depozit de sticlă naturală, cunoscută sub numele de tectită, care indică faptul că în zonă a avut loc în trecut impactul unui meteorit. Descoperirea a fost prezentată într-un studiu publicat în decembrie 2025 în revista științifică Geology, potrivit space.com.

Tectitele sunt fragmente de sticlă formate atunci când rocile de la suprafața Pământului se topesc în urma impactului unor meteoriți și se răcesc ulterior rapid. Specialiștii subliniază că astfel de depozite sunt extrem de rare la nivel global, existând doar câteva câmpuri distincte de tectite identificate până în prezent.

Descoperirea a fost realizată de o echipă de cercetători coordonată de geologul Álvaro Penteado Crosta, profesor senior la Institutul de Geoștiințe al Universității de Stat din Campinas. Potrivit studiului, în regiune au fost colectate sute de probe de sticlă naturală.

Analizele efectuate sugerează că impactul meteoritului s-ar fi produs în urmă cu aproximativ 6,3 milioane de ani. Datarea a fost realizată prin analizarea izotopilor de argon. Evenimentul ar fi avut loc spre finalul epocii Miocenului, o perioadă în care, potrivit specialiștilor, apar și primii hominizi bipezi.

Deși meteoriții pot lovi suprafața Pământului în orice regiune, apariția tectitelor este un fenomen relativ rar, deoarece formarea lor depinde de mai mulți factori geologici. Unul dintre elementele esențiale este tipul de rocă aflat la suprafață în momentul impactului. Rocile bogate în cuarț, precum anumite șisturi sau gresii, favorizează apariția acestor fragmente de sticlă naturală.

„Majoritatea oamenilor de ştiinţă actuali susţin că tectitele se formează prin încălzirea rapidă şi răcirea ulterioară a solurilor şi rocilor bogate în cuarţ", potrivit unei declaraţii a experţilor de la Jackson School of Geosciences de la Universitatea din Texas.

De asemenea, dimensiunea meteoritului joacă un rol crucial. Doar impacturile de mare energie pot produce topirea materialelor și dispersarea acestora pe suprafețe extinse.

„Impactul meteoriţilor mari cu suprafaţa Pământului oferă suficientă energie pentru a topi solurile şi rocile şi a dispersa ejecţiile topite ale acestor impacturi la distanţe mari, formând depozite de tectite", se arată în declaraţie.

Tectitele identificate în Brazilia au primit denumirea de „geraisite”, inspirată de statul Minas Gerais, unde au fost găsite primele mostre. Fragmentele descoperite au mase cuprinse între un gram și 86 de grame și prezintă forme variate. La prima vedere, acestea par de culoare neagră și opacă, însă devin gri-verzui și mai translucide atunci când sunt expuse la lumină puternică. Suprafața lor prezintă numeroase cavități, formate din bule de gaz apărute în momentul în care materialul topit a fost aruncat în atmosferă și s-a răcit rapid.

După publicarea studiului, numărul specimenelor identificate a crescut semnificativ. Dacă inițial cercetătorii au găsit aproximativ 500 de fragmente, ulterior au fost raportate cel puțin 600 de exemplare.

Zona în care au fost descoperite tectitele se întinde în principal în nordul statului Minas Gerais, în apropierea localităților Taiobeiras, Curral de Dentro și Sao Joao do Paraiso. Noile descoperiri sugerează însă că aria reală a câmpului este mult mai mare, ajungând la aproximativ 900 de kilometri lungime, după identificarea unor mostre similare în statele Bahia și Piaui.

„Această creştere a zonei (...) este în totalitate în concordanţă cu ceea ce se observă în alte câmpuri de tectite din întreaga lume. Dimensiunea câmpului depinde direct de energia impactului, printre alţi factori”, a declarat autorul principal al studiului, Crosta, în comunicatul de presă.

Analizele chimice arată că aceste tectite sunt compuse în proporție de 70% până la 74% din silice, alături de cantități importante de oxizi de sodiu și potasiu. Cercetătorii au identificat și urme de crom, nichel și alte elemente, indicând că materialul din care s-au format nu era uniform.

Un indiciu important al originii lor îl reprezintă incluziunile de silice vitroasă, un tip de material care apare doar la temperaturi extrem de ridicate, precum cele generate în urma impacturilor cosmice. De asemenea, probele analizate prezintă un conținut foarte redus de apă, o caracteristică tipică tectitelor.

Cu toate acestea, locul exact în care meteoritul a lovit Pământul nu a fost identificat până în prezent. Cercetătorii spun că acest lucru nu este neobișnuit, deoarece doar o parte dintre câmpurile de tectite cunoscute la nivel global au un crater asociat clar.

Specialiștii cred că acesta ar putea fi situat în cratonul São Francisco, o regiune geologică foarte veche și stabilă din estul Americii de Sud. Pentru confirmarea ipotezei vor fi necesare studii suplimentare, inclusiv analize realizate cu ajutorul imaginilor din satelit, pentru a identifica eventualele urme ale unui crater erodat sau acoperit de sedimente.