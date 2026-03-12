Contabilul lui Epstein, mărturie sub jurământ că nu a văzut niciodată „niciun fel de tranzacție” cu Trump

Contabilul veteran al lui Jeffrey Epstein, Richard Kahn, care este și co-executor testamentar al averii acestuia, a mărturisit sub jurământ, în spatele ușilor închise, că nu a fost niciodată la curent cu vreo plată pe care agresor sexual ar fi făcut-o președintelui Donald Trump, a declarat miercuri James Comer, Republican din Kentucky, președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, potrivit Fox News.

Richard Kahn, unul dintre executorii testamentari ai averii lui Epstein, este cea mai recentă persoană care a fost audiată în cadrul anchetei comisiei privind modul în care guvernul federal a gestionat cazul Epstein.

„Domnul Kahn a mărturisit sub jurământ că - deoarece Democrații au pus această întrebare - nu a văzut niciodată niciun tip de tranzacție către Trump sau către cineva din familia sa”, le-a declarat Comer reporterilor.

„Acesta este al cincilea martor care a mărturisit acum sub jurământ că nu a văzut niciodată vreo implicare din partea lui Donald Trump sau a familiei.”

Comer a spus că Kahn a confirmat, totuși, că cinci persoane i-au plătit bani lui Epstein: fostul CEO al Victoria's Secret, Les Wexner, managerul de fonduri speculative Glenn Dubin, omul de afaceri Steven Sinofsky, familia Rothschild și investitorul Leon Black. Se știa că Epstein a fost consultant financiar pentru fiecare dintre ei.

„Ceea ce a spus Kahn este că avea impresia că Epstein și-a făcut banii ca consultant fiscal și planificator financiar. Deci, acestea au fost cele cinci persoane care au transferat sume semnificative de bani către Epstein”, a spus Comer.

Însă, când vine vorba de Trump, deputatul Suhas Subramanyam, Democrat din Virginia, a oferit o relatare ușor diferită a celor spuse de Kahn în spatele ușilor închise. El le-a spus reporterilor că Kahn a spus că o „persoană care a fost acuzatoare a lui Donald Trump a primit o înțelegere de la moștenirea lui Jeffrey Epstein”.

Aceasta nu înseamnă neapărat că presupusa înțelegere îl privea pe Trump.

„Mărturia anterioară a lui Kahn despre faptul că acuzatorul lui Trump a primit o sumă din moștenirea lui Epstein ca urmare a unei înțelegeri este incorectă. Când Democrații au întrebat despre Jane Doe 4 [denumire dată unui persoane a cărei identitate nu este cunoscută - n.red.], vorbeau despre altcineva. Avocații lui Kahn au revenit la dosar pentru a clarifica faptul că persoana pe care Democrații o considerau Jane Doe 4 nu era o persoană despre care auziseră vreodată.”

Președintele era cunoscut ca fiind prieten cu Epstein până când cei doi s-au certat înainte de prima anchetă federală a pedofilului. Trump nu a fost implicat în nicio faptă ilegală legată de infracțiunile lui Epstein.

Subramanyam a spus că Kahn a mărturisit, de asemenea, că „a existat un alt șef de stat despre care s-a menționat că a avut tranzacții financiare cu Jeffrey Epstein”, dar nu a oferit detalii despre cine era acesta.