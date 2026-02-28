Soții Clinton continuă să susțină că nu știau ce face Epstein

Fostul președinte al SUA Bill Clinton susține că nu o cunoștea pe femeia din fotografia infamă din jacuzzi, în timpul mărturiei lui cu ușile închise în scandalul Epstein, potrivit Fox News.

Fostul președinte Clinton a vorbit despre fotografia în care apare într-o cadă cu hidromasaj, care apare printre milioanele de pagini din dosarele Departamentului de Justiție (DOJ) dedicate lui Jeffrey Epstein.

Clinton a fost întrebat despre fotografie, care pare să-l înfățișeze pe el și o femeie a cărei identitate a fost ascunză, în timpul depoziției sale cu ușile închise în fața Comitetului de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, vineri.

El a spus, ca răspuns la interogatoriu, că nu știe cine este femeia și că nu a întreținut relații sexuale cu ea, au confirmat mai multe persoane cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber, pentru Fox News.

Una dintre surse a declarat că Clinton a insinuat că fotografia înfățișează o piscină publică de hotel și că nimeni nu a contestat-o ​​sau nu a pus la îndoială.

Depoziția s-a încheiat după aproximativ șase ore, Republicanii lăudându-l pe fostul președinte pentru sinceritatea sa cu răspunsurile sale.

Bill Clinton a ajuns în centrul atenției în cadrul anchetei bipartizane a comisiei privind acțiunile infractorului sexual Jeffrey Epstein pentru ceea ce se așteaptă să fie o sesiune de întrebări care va dura o zi întreagă privind relația sa cu Epstein și complicea sa, Ghislaine Maxwell.

Membrul Comitetului Republican de Supraveghere, deputatul Nick Langworthy (Republican, New York) a declarat că Bill Clinton a fost „destul de sincer, probabil mai sincer decât se simțeau confortabil avocații săi” și a lăudat abordarea bipartizană adoptată de parlamentari în cadrul ședinței.

Între timp, deputata Anna Paulina Luna (R, Florida) a declarat că ea crede că Epstein este un activ al serviciilor secrete care conduce o operațiune care îi vizează pe ambii soți Clinton.

„Cred, și sunt sigur că și unii membri ai acestei comisii cred, că Jeffrey Epstein a fost un atu al serviciilor secrete și a condus o formă de operațiune de tip „honeypot”, a spus Luna. „Cred că președintele Clinton, precum și secretarul de stat, au fost potențiale ținte ale acelei operațiuni și vom lăsa lucrurile așa”.

În declarația sa de deschidere de vineri dimineață, Clinton le-a spus parlamentarilor că „nu avea nicio idee” despre infracțiunile lui Epstein.

„Acum, permiteți-mi să spun ce veți auzi de la mine. În primul rând, nu aveam nicio idee despre infracțiunile pe care le comitea Epstein. Indiferent câte fotografii îmi arătați, am două lucruri care, în cele din urmă, contează mai mult decât interpretarea voastră a acelor fotografii vechi de 20 de ani”, a spus Clinton, conform discursului său de deschidere.

„Știu ce am văzut și, mai important, ce nu am văzut. Știu ce am făcut și, mai important, ce nu am făcut. Nu am văzut nimic și nu am făcut nimic greșit”, a mai spus fostul președinte.

Bill Clinton i-a avertizat, de asemenea, pe parlamentari: „Mă veți auzi adesea spunând că nu-mi amintesc”, dar a spus că nu va specula atunci când i se vor pune întrebări.

„S-ar putea să fie nesatisfăcător, dar nu voi spune ceva de care nu sunt sigur. Toate acestea s-au întâmplat cu mult timp în urmă și sunt obligat prin jurământul meu să nu speculez sau să ghicesc. Nu este doar în beneficiul meu, ci pentru că nu vă ajută faptul că mă joc de-a detectivul 24 de ani mai târziu”, a spus Clinton.

Între timp, președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer (R, Kentucky), a sugerat că are o mulțime de întrebări pentru fostul președinte înainte de depoziție.

„Cred că toată lumea a văzut că există o mulțime de fotografii care au fost publicate de Departamentul de Justiție (DOJ), precum și de averea lui Epstein. Există o mulțime de corespondență prin e-mail care îl includea pe președintele Clinton”, a spus Comer când a fost întrebat ce dorea să audă.

„Secretarul Clinton a confirmat acest lucru ieri: Jeffrey Epstein a fost la Casa Albă de 17 ori cât timp Bill Clinton era președinte. Știm că Bill Clinton a zburat cu avionul lui Jeffrey Epstein de cel puțin 27 de ori. Așadar, acestea sunt întrebările pe care ni le vom pune.”

Dar Clinton a susținut în discursul său de deschidere că nu ar fi călătorit cu avionul dacă ar fi știut de lucrurile ilicite care au avut loc în el.

„Ca persoană care a crescut într-o familie cu violență domestică, nu numai că nu aș fi zburat cu avionul lui dacă aș fi avut vreo idee despre ce face - l-aș fi denunțat eu însămi și aș fi condus apelul la dreptate pentru crimele sale, nu pentru înțelegeri”, a spus Clinton.

„Dar chiar și privind în retrospectivă, nu am văzut nimic care să mă pună vreodată pe gânduri. Suntem aici doar pentru că a ascuns asta de toată lumea atât de bine atât de mult timp, iar până când a ieșit la iveală odată cu pledoaria sa de vinovăție din 2008, încetasem de mult să mă mai asociez cu el”, a mai spus Clinton.

Comer a mai spus că întrebările se vor referi la Epstein și la relația lui Clinton cu Ghislaine Maxwell, complicea pedofilului, care își ispășește o pedeapsă cu închisoarea în Texas după ce a fost condamnată pentru acuzații federale de trafic sexual.

Comer le-a spus reporterilor că lista sa de întrebări pentru Clinton „a crescut” în urma depoziției fostei secretare de stat Hillary Clinton în fața comisiei, joi. „Doamna Clinton i-a adresat astăzi o mulțime de întrebări soțului ei. Au fost cel puțin o duzină de ocazii când a spus: «Va trebui să-l întrebați pe soțul meu asta. Nu pot răspunde la asta»”, a spus președintele comisiei.

El a adăugat că multe dintre aceste amânări au legătură cu activitatea non-profit a familiei Clinton. „Există atât de multe exemple în dovezile publicate de Departamentul de Justiție, în corespondența în care Epstein s-a lăudat cu cât de implicat a fost inițial în înființarea Inițiativei Globale Clinton și a Fundației Clinton”, a spus el.

„I-am adresat aceste întrebări secretarului Clinton ieri, iar ea a continuat să spună că era în Senat la momentul respectiv. Nu era concentrată asupra acestui lucru. «Va trebui să-l întrebați pe soțul meu». Așadar, multe dintre întrebările legate de Inițiativa Globală Clinton de ieri au rămas fără răspuns, deoarece doamna Clinton s-a supus soțului ei”, a mai spus Comer.

Fostul președinte și-a apărat soția și în timpul declarației sale de deschidere, spunându-le parlamentarilor că „înainte de a începe, trebuie să fiu personal”.

„Ați pus-o pe Hillary să vină. Nu avea nicio legătură cu Jeffrey Epstein. Nimic. Nu-și amintește măcar să-l fi întâlnit”, a spus Clinton. „Nici nu a călătorit cu el, nici nu a vizitat vreuna dintre proprietățile sale. Fie că ați citat 10 persoane sau 10.000, inclusiv pe ea, pur și simplu nu a fost corect”, a mai susținut fostul președinte.

Și Donald Trump a fost întrebat despre mărturia lui Clinton de vineri și le-a spus reporterilor: „Nu-mi place să-l văd în această situație”.

Depoziția lui Clinton a început la câteva minute după ora 11:00, vineri, a declarat o persoană familiarizată cu planificarea pentru Fox News .

Comer a spus la finalul întâlnirii că a fost o „depoziție foarte productivă” și a precizat că Bill Clinton „a răspuns la fiecare întrebare sau a încercat să răspundă la fiecare întrebare”.

„I-am întrebat atât pe Hillary Clinton, cât și pe Bill Clinton unde ar trebui să mergem de aici, ca comisie, pentru că suntem sinceri în a încerca să aducem adevărul la cunoștința poporului american și să-i tragem la răspundere pe unii actori răi”, a spus Comer.

Niciunul dintre cei doi Clinton nu a fost acuzat de nimic legat de crimele lui Epstein. Însă numele fostului președinte apare de mai multe ori în documentele publicate de Departamentul de Justiție și de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, referitoare la ancheta asupra lui Epstein.

La fel ca mărturia soției sale Hillary, Bill Clinton va vorbi în fața comisiei cu ușile închise și sub jurământ. Interviul va fi transcris, iar o înregistrare video va fi probabil lansată în decurs de o săptămână de la încheierea acestuia.