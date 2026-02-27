Ședință cu ușile închise și acuzații reciproce. Hillary Clinton cere ca Trump să depună mărturie sub jurământ

Fosta secretară de stat a Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat în fața unui comitet al Camerei Reprezentanților că nu a avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Declarațiile au fost făcute după o audiere de aproximativ șase ore, desfășurată cu ușile închise, în cadrul anchetei privind legăturile unor personalități publice cu fostul finanțist, murit în 2019.

La finalul depoziției, Clinton a afirmat în fața jurnaliștilor că „nu am avut nicio idee despre activitățile lor criminale”, referindu-se la Epstein și la asociata acestuia, Ghislaine Maxwell. Ea a adăugat: „Nu îmi amintesc să-l fi întâlnit vreodată pe domnul Epstein. Nu am zburat niciodată cu avionul său și nu i-am vizitat insula, locuințele sau birourile. Nu am nimic de adăugat la asta.”

Audierea a avut loc în cadrul Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicanul James Comer.

Clinton a declarat că dorește ca adevărul să iasă la iveală și a cerut ca fostul președinte Donald Trump să fie audiat direct, sub jurământ, în legătură cu apariția repetată a numelui său în documentele legate de cazul Epstein.

„Vreau să văd adevărul ieșind la lumină”, a spus ea, precizând că apreciază faptul că președintele comisiei a ridicat „o serie de întrebări semnificative privind natura investigației”.

Soțul ei, fostul președinte Bill Clinton, urmează să fie audiat. El a declarat anterior că nu a avut cunoștință despre infracțiunile lui Epstein și că a întrerupt legăturile cu acesta în urmă cu două decenii.

Bill Clinton a afirmat că relația lor a fost legată de activități caritabile desfășurate după încheierea mandatului său și a exprimat regret pentru asocierea cu finanțistul.

Numele ambilor soți Clinton, precum și al lui Donald Trump, apar în documentele publicate de Departamentul Justiției. Nu există, însă, indicii că simpla menționare în aceste documente ar implica vreo faptă ilegală.

Audierea lui Hillary Clinton a fost întreruptă temporar după ce o fotografie realizată în sala de depoziție a fost făcută publică. Congresmena republicană Lauren Boebert a confirmat că a trimis o fotografie către un influencer conservator, susținând că imaginea a fost realizată înainte de începerea oficială a sesiunii.

Clinton a declarat ulterior că echipa sa a solicitat o pauză pentru a se asigura că regulile comisiei sunt respectate. Membrii democrați ai comisiei au criticat public incidentul, afirmând că publicarea fotografiei a fost „complet împotriva regulilor”.

Congresmanul Robert Garcia a cerut publicarea integrală și needitată a transcrierii audierii în termen de 24 de ore. De asemenea, el a reiterat solicitarea ca Donald Trump să fie chemat să depună mărturie în fața comisiei.

De cealaltă parte, James Comer a declarat că este „o rușine” că au fost necesare șapte luni pentru organizarea audierii și a susținut că Hillary Clinton a răspuns la majoritatea întrebărilor, deși unele răspunsuri nu au fost considerate satisfăcătoare de către membrii comisiei.

Depozițiile în astfel de cazuri au loc, în mod obișnuit, cu ușile închise. Soții Clinton au solicitat ca mărturiile lor să fie făcute publice pentru a evita scurgerile selective de informații către presă.

Audierea programată a lui Bill Clinton marchează un moment rar în istoria politică americană, fiind prima dată din 1983 când un fost președinte al Statelor Unite depune mărturie în fața unui comitet al Congresului.