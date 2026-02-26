Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos și-a dat demisia. Numele său, în dosarele Epstein 

Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF), Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, în contextul unei anchete interne care vizează legăturile sale cu miliardarul american Jeffrey Epstein, acuzat că a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice. „În urma unei reflecţii atente, am decis să demisionez din funcţia de preşedinte şi director general al Forumului Economic Mondial”, se arată într-un comunicat, potrivit AFP.

Fostul diplomat norvegian a afirmat că, „în contextul unei reflecții atente”, a decis să demisioneze din funcția de președinte și director general al Forumului Economic Mondial.

„Sunt convins că Forumul îşi va putea continua importanta sa activitate fără perturbări”, a mai adăugat Brende, care a schimbat peste o sută de mesaje text și e-mailuri cu Epstein și s-a întâlnit cu acesta de trei ori.

Forumul Economic Mondial, care găzduiește în fiecare an, în luna ianuarie, la Davos, reuniunea elitelor economice, politice și diplomatice la nivel global, îl va numi pe elvețianul Alois Zwinggi, membru al consiliului executiv, în funcția de director general interimar, până când consiliul de administrație va alege un succesor.

Borge Brende, fost ministru de externe și diplomat norvegian, a preluat conducerea WEF în 2017. La începutul lunii februarie, organizația a inițiat o anchetă internă, după ce numele său a apărut printre milioanele de documente referitoare la cazul Epstein, publicate online la sfârșitul lunii ianuarie de Departamentul de Justiție al SUA.

Borge Brende a confirmat că s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein în 2018, în timpul unei vizite la New York, unde participase, la invitația diplomatului norvegian și fost vicepremier Terje Rød-Larsen, la un dineu la care au fost prezenți mai mulți lideri, iar Epstein i-a fost prezentat drept investitor american.

În anul următor, Brende a luat parte la alte două dineuri similare, la care au participat din nou Jeffrey Epstein, diplomați și lideri. Ulterior, în același an, Epstein a fost arestat, pus sub acuzare pentru infracțiuni sexuale și s-a sinucis în detenție.