International

Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos și-a dat demisia. Numele său, în dosarele Epstein 

Comentează știrea
Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos și-a dat demisia. Numele său, în dosarele Epstein Borge Brende. Sursa foto: X/Borge Brende
Din cuprinsul articolului

Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos (WEF), Borge Brende, și-a anunțat joi demisia, în contextul unei anchete interne care vizează legăturile sale cu miliardarul american Jeffrey Epstein, acuzat că a traficat sexual fete pentru membri ai elitelor politice. „În urma unei reflecţii atente, am decis să demisionez din funcţia de preşedinte şi director general al Forumului Economic Mondial”, se arată într-un comunicat, potrivit AFP.

Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos a demisionat

Fostul diplomat norvegian a afirmat că, „în contextul unei reflecții atente”, a decis să demisioneze din funcția de președinte și director general al Forumului Economic Mondial.

„Sunt convins că Forumul îşi va putea continua importanta sa activitate fără perturbări”, a mai adăugat Brende, care a schimbat peste o sută de mesaje text și e-mailuri cu Epstein și s-a întâlnit cu acesta de trei ori.

Alois Zwinggi, noul director general interimar

Forumul Economic Mondial, care găzduiește în fiecare an, în luna ianuarie, la Davos, reuniunea elitelor economice, politice și diplomatice la nivel global, îl va numi pe elvețianul Alois Zwinggi, membru al consiliului executiv, în funcția de director general interimar, până când consiliul de administrație va alege un succesor.

Cum a fost Oana Sârbu pedepsită de regimul comunist. Artista a explicat cu lux de amănunte
Cum a fost Oana Sârbu pedepsită de regimul comunist. Artista a explicat cu lux de amănunte
PSD pune condiții coaliției: Sprijinul pentru Guvernul Bolojan, decis în funcție de buget
PSD pune condiții coaliției: Sprijinul pentru Guvernul Bolojan, decis în funcție de buget

Borge Brende, fost ministru de externe și diplomat norvegian, a preluat conducerea WEF în 2017. La începutul lunii februarie, organizația a inițiat o anchetă internă, după ce numele său a apărut printre milioanele de documente referitoare la cazul Epstein, publicate online la sfârșitul lunii ianuarie de Departamentul de Justiție al SUA.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

Când s-au întâlnit prima dată

Borge Brende a confirmat că s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein în 2018, în timpul unei vizite la New York, unde participase, la invitația diplomatului norvegian și fost vicepremier Terje Rød-Larsen, la un dineu la care au fost prezenți mai mulți lideri, iar Epstein i-a fost prezentat drept investitor american.

În anul următor, Brende a luat parte la alte două dineuri similare, la care au participat din nou Jeffrey Epstein, diplomați și lideri. Ulterior, în același an, Epstein a fost arestat, pus sub acuzare pentru infracțiuni sexuale și s-a sinucis în detenție.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:58 - Bolojan, despre prezența sa la petrecerea unul lider PNL: Dimineața, la 8.00, am fost pe baricade
18:52 - Bolojan îi răspunde indirect lui Grindeanu: Partidele au dreptul la consultări, eu am obligații față de România
18:41 - Cum a fost Oana Sârbu pedepsită de regimul comunist. Artista a explicat cu lux de amănunte
18:35 - PSD pune condiții coaliției: Sprijinul pentru Guvernul Bolojan, decis în funcție de buget
18:28 - Președintele Forumului Economic Mondial de la Davos și-a dat demisia. Numele său, în dosarele Epstein 
18:22 - Sorin Grindeanu amenință că bugetul va fi blocat în Parlament. Noi atacuri îndreptate către Ilie Bolojan

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale