Jeffrey Epstein l-ar fi acuzat pe Regele Charles pentru demisia fostului prinț Andrew din 2011

Jeffrey Epstein l-ar fi învinovățit pe Regele Charles al III-lea pentru retragerea fostului prinț Andrew din funcția de reprezentant special al Regatului Unit pentru comerț internațional, potrivit unor emailuri recent publicate de autoritățile americane.

Documentele, incluse într-o amplă arhivă desecretizată de Departamentul de Justiție al SUA, oferă noi perspective asupra reacțiilor interne generate de demisia lui Andrew în 2011, într-un context marcat de atenția publică asupra relației sale cu Epstein.

Mesajele electronice au ieșit la iveală în urma publicării a aproximativ trei milioane de documente legate de investigațiile privind Jeffrey Epstein.

Potrivit relatărilor Sky News, corespondența include schimburi de emailuri între Epstein și diverși apropiați, datând din perioada în care Prințul Andrew a renunțat la rolul său oficial.

Într-un mesaj trimis chiar în ziua anunțului privind retragerea, Epstein scria către un asociat:

„Presupun că știe că asta este opera lui Charles.”

Referirea venea ca reacție la articole de presă care menționau inițialele „PA”, interpretate ca făcând trimitere la Prințul Andrew.

Într-un alt email, Epstein comenta:

„Sunt sigur că asta este bine pentru el, acum va fi liber.”

Formulările reflectă opinia exprimată de Epstein în conversații private, fără a constitui o confirmare oficială a implicării directe a Regelui Charles al III-lea.

Arhiva publicată mai arată că Epstein a transmis un articol de presă către Ghislaine Maxwell. După ce aceasta a întrebat „de ce?”, Epstein a răspuns:

„Cred că vrea să facă bani.”

Schimbul de mesaje sugerează speculațiile interne privind motivele retragerii Prințului Andrew din funcția de trimis comercial.

Emailurile sunt parte a unui set mai amplu de documente analizate de anchetatorii americani în cadrul investigațiilor federale legate de activitățile lui Epstein.

Fostul prinț Andrew s-a retras din funcția de reprezentant special pentru comerț internațional în 2011, pe fondul intensificării atenției publice asupra relației sale cu Jeffrey Epstein, condamnat anterior pentru infracțiuni sexuale.

Decizia a fost anunțată oficial la acel moment, iar Palatul Buckingham a comunicat că retragerea avea loc în interesul instituției.

Noile documente nu oferă dovezi suplimentare privind procesul decizional intern, ci doar consemnează reacțiile exprimate de Epstein în mediul privat.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut publice documentele ca parte a unui proces extins de desecretizare. Materialele includ emailuri, agende și alte înregistrări colectate în timpul investigațiilor legate de Jeffrey Epstein și rețeaua sa de contacte.

Sky News a relatat că publicarea arhivei a permis identificarea unor schimburi de corespondență care implică nume cunoscute la nivel internațional.

Dezvăluirile apar într-un moment în care fostul prinț Andrew se află din nou în atenția publică. Pe 19 februarie 2026, acesta a fost arestat în cadrul unei anchete privind presupuse abateri în exercitarea unei funcții publice.

Investigația vizează suspiciuni referitoare la posibila transmitere de informații sensibile către Jeffrey Epstein în perioada în care Andrew deținea rolul oficial de reprezentant comercial.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre natura exactă a acuzațiilor sau stadiul procedurilor judiciare.

Până în prezent, Palatul Buckingham nu a comentat în mod direct conținutul emailurilor recent publicate.

Specialiști în chestiuni constituționale citați de presa britanică au subliniat că mesajele reflectă opiniile exprimate de Epstein și nu reprezintă concluzii oficiale ale unei investigații.

Situația continuă să fie urmărită atent atât în Regatul Unit, cât și în Statele Unite, în contextul în care publicarea documentelor ar putea genera noi clarificări.