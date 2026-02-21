Andrew, între anchetă și istorie: Decizia care ar putea redesena linia de succesiune

Guvernul Regatului Unit analizează, potrivit The Guardian, posibilitatea de a-l exclude pe prințul Andrew din linia de succesiune la tron, după ce fostul prinț a fost interogat de poliție pentru presupuse abateri în exercitarea funcției publice.

Autoritățile britanice examinează opțiunea legislativă de a-l scoate pe Andrew Mountbatten-Windsor din linia de succesiune la tronul Marii Britanii.

Măsura ar urma să fie luată după încheierea anchetei poliției privind presupusa sa implicare în acte de abuz de funcție publică.

Fostul prinț rămâne, în prezent, al optulea în succesiune, după Prinții William și Harry și copiii acestora, deși și-a renunțat la titlurile regale în octombrie, în urma dezvăluirilor legate de legăturile sale cu Jeffrey Epstein, finanțator decedat și acuzat de abuz sexual asupra minorilor.

În ciuda pierderii titlurilor, Andrew continuă să facă parte din grupul consilierilor de stat, format din membrii adulți ai familiei regale care ar putea reprezenta monarhul în cazul unei absențe sau al unei incapacități temporare. Practic, însă, nu există șansa ca el să fie vreodată chemat să îndeplinească această funcție, întrucât se folosesc doar membrii activi ai familiei regale.

Excluderea sa din linia de succesiune ar necesita aprobarea Parlamentului și consultarea cu statele și teritoriile Commonwealth care recunosc monarhul britanic drept șef de stat. Surse guvernamentale indică faptul că există planuri ferme pentru această măsură, însă decizia finală va urma după clarificarea situației judiciare.

Mai mulți politicieni britanici au cerut ca Andrew să fie exclus din succesiune. Liderul Partidului Liberal Democrat, Ed Davey, a subliniat că poliția trebuie lăsată să-și continue ancheta „fără frică sau favoruri”, dar a adăugat că problema va trebui analizată de parlament atunci când momentul va fi potrivit, asigurând că prințul nu va putea deveni niciodată rege.

Andrew Bowie, secretar pentru Scoția al conservatorilor în opoziție, a afirmat că, dacă fostul prinț va fi găsit vinovat, parlamentul ar fi îndreptățit să intervină. El a subliniat, însă, că Andrew nu a fost încă găsit vinovat și nu a fost formal acuzat de nicio infracțiune, insistând ca ancheta să urmeze cursul legal.

Rachael Maskell, deputat laburist pentru York Central, a afirmat că poziția lui Andrew ca consilier de stat și drepturile sale de succesiune ar trebui eliminate, alături de titluri. Ea a precizat că parlamentul ar putea adopta legislația necesară și a apreciat disponibilitatea regelui Charles de a sprijini acțiunea legislativă.

Stephen Flynn, liderul Partidului Național Scoțian la Westminster, a cerut, de asemenea, eliminarea oricărui risc ca Andrew să devină șef de stat. Deputatul laburist Richard Burgon a propus o anchetă independentă pentru a clarifica ce știa familia regală despre legăturile fostului prinț cu Epstein, susținând necesitatea unei dezbateri naționale despre viitorul monarhiei.

Zack Polanski, liderul Partidului Verde din Anglia și Țara Galilor, a afirmat că situația lui Andrew ar putea accelera discuțiile privind abolirea monarhiei, considerând că astfel de cazuri subminează încrederea publicului în instituție.

Intervenția Parlamentului în linia de succesiune este un pas rar, cu precedent doar în cazul abdicării regelui Edward al VIII-lea în 1936. Guvernul evită să acționeze înainte ca ancheta poliției să fie finalizată, subliniind necesitatea respectării procedurilor legale și a principiilor statului de drept.

Până în prezent, Andrew a fost reținut și interogat, dar nu a fost acuzat formal de nicio infracțiune. Decizia privind excluderea sa din linia de succesiune rămâne contingentă rezultatelor investigației, dar atenția publică și politică asupra cazului este deosebit de ridicată, reflectând implicațiile istorice și constituționale ale situației.