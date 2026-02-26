Social Breaking news

Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor

Comentează știrea
Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelorDIICOT. Sursă foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, au efectuat percheziții de amploare într-un dosar care vizează un club de noapte din Sectorul 5 al Capitalei. Ancheta are ca obiect constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, iar mai multe persoane au fost conduse la audieri.

Descinderi la un club de noapte din Capitală. Grupare activă din 2018

Potrivit datelor din anchetă, începând cu anul 2018, patru persoane ar fi pus bazele unei grupări de criminalitate organizată în București, la care s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Scopul ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin exploatarea unor tinere recrutate pentru a practica prostituția într-un club de noapte.

Anchetatorii susțin că victimele ar fi fost atrase prin intermediul paginii de internet a clubului și prin anunțuri postate pe rețelele de socializare. Acestea ar fi semnat contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, fiind convinse că vor desfășura activități de dans artistic. Ulterior, potrivit probatoriului, li s-ar fi comunicat că singura modalitate de a obține venituri este prestarea de servicii sexuale contra cost.

Surse apropiate investigației indică faptul că principalul suspect ar fi patronul clubului, considerat de anchetatori drept liderul rețelei. Acesta ar fi coordonat activitatea și ar fi pus la punct un sistem strict de control, inclusiv o evidență a clienților și a sumelor încasate. Tinerele care nu atingeau „ținta” stabilită ar fi fost sancționate financiar și obligate să recupereze diferențele.

Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
Noul C-Neo, dezvăluit accidental de autoritățile franceze. Modelul semnat de Dacia va concura cu Skoda Octavia
Noul C-Neo, dezvăluit accidental de autoritățile franceze. Modelul semnat de Dacia va concura cu Skoda Octavia
DIICOT

DIICOT. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC

Ce au descoperit procurorii după descinderi

Conform anchetatorilor, până în februarie 2026, gruparea ar fi obținut peste 19.500.000 de lei din exploatarea victimelor, la care s-ar adăuga alte sume în numerar. Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, suspecții ar fi utilizat un mecanism de disimulare: fondurile ar fi fost colectate și transferate în conturile unei fundații, apoi direcționate către societăți comerciale controlate de membrii grupării, iar ulterior către conturile liderilor, pentru a fi introduse în circuitul civil.

„The Buddhist”, clubul unde au avut loc perchezițiile, este considerat unul dintre cele mai cunoscute cluburi de divertisment pentru adulți din România, supranumit de mulți „raiul stripteaselor” din Capitală

În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Ilfov și Ialomița.

Flagrant și droguri descoperite la percheziții

În dimineața descinderilor, una dintre persoanele cercetate ar fi fost prinsă în flagrant, având asupra sa 17 doze de cocaină și fiind suspectată că ar fi vândut o doză unui client cu puțin timp înainte. De asemenea, la una dintre locațiile percheziționate a fost identificată o cantitate de aproximativ un kilogram de substanță pulverulentă, posibil cocaină.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. Pe parcursul procesului penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:46 - Alegeri cu miză națională în Marea Britanie: Starmer, provocat de Reform UK și Verzi
13:38 - Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
13:32 - Nvidia depășește estimările financiare și își consolidează poziția în boom-ul inteligenței artificiale
13:26 - Exclusiv. Cum vor elevii să arate școala: fără bullying, cu profesori care le dau încredere și metode moderne de predare
13:14 - Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
13:11 - Aleile parcurilor din Sectorul 4, curățate de gheață și de zăpadă pentru a evita pericolul de accidentări

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale