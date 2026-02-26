Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, au efectuat percheziții de amploare într-un dosar care vizează un club de noapte din Sectorul 5 al Capitalei. Ancheta are ca obiect constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, iar mai multe persoane au fost conduse la audieri.

Potrivit datelor din anchetă, începând cu anul 2018, patru persoane ar fi pus bazele unei grupări de criminalitate organizată în București, la care s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Scopul ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin exploatarea unor tinere recrutate pentru a practica prostituția într-un club de noapte.

Anchetatorii susțin că victimele ar fi fost atrase prin intermediul paginii de internet a clubului și prin anunțuri postate pe rețelele de socializare. Acestea ar fi semnat contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor, fiind convinse că vor desfășura activități de dans artistic. Ulterior, potrivit probatoriului, li s-ar fi comunicat că singura modalitate de a obține venituri este prestarea de servicii sexuale contra cost.

Surse apropiate investigației indică faptul că principalul suspect ar fi patronul clubului, considerat de anchetatori drept liderul rețelei. Acesta ar fi coordonat activitatea și ar fi pus la punct un sistem strict de control, inclusiv o evidență a clienților și a sumelor încasate. Tinerele care nu atingeau „ținta” stabilită ar fi fost sancționate financiar și obligate să recupereze diferențele.

Conform anchetatorilor, până în februarie 2026, gruparea ar fi obținut peste 19.500.000 de lei din exploatarea victimelor, la care s-ar adăuga alte sume în numerar. Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, suspecții ar fi utilizat un mecanism de disimulare: fondurile ar fi fost colectate și transferate în conturile unei fundații, apoi direcționate către societăți comerciale controlate de membrii grupării, iar ulterior către conturile liderilor, pentru a fi introduse în circuitul civil.

„The Buddhist”, clubul unde au avut loc perchezițiile, este considerat unul dintre cele mai cunoscute cluburi de divertisment pentru adulți din România, supranumit de mulți „raiul stripteaselor” din Capitală

În cadrul operațiunii au fost puse în aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Ilfov și Ialomița.

În dimineața descinderilor, una dintre persoanele cercetate ar fi fost prinsă în flagrant, având asupra sa 17 doze de cocaină și fiind suspectată că ar fi vândut o doză unui client cu puțin timp înainte. De asemenea, la una dintre locațiile percheziționate a fost identificată o cantitate de aproximativ un kilogram de substanță pulverulentă, posibil cocaină.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale. Pe parcursul procesului penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.