Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, valabilă pentru zilele de miercuri și joi, 25 și 26 noiembrie. Autoritățile române îi avertizează pe turiști și pe cei aflați în tranzit că în Atena și în alte mari orașe elene sunt programate o grevă generală și ample manifestații de protest, acțiuni ce vor da peste cap circulația la nivel național.

Potrivit datelor transmise de diplomația de la București, cetățenii români care se află deja pe teritoriul elen sau intenționează să călătorească spre această destinație în intervalul 25-26 noiembrie trebuie să se aștepte la blocaje semnificative.

Confederația Maritimă Panelenă a anunțat că navele vor rămâne andocate în porturi pe durata protestelor. Pentru a verifica în timp real situația curselor maritime și eventualele perturbări, călătorilor le este indicat să acceseze platforma https://www.allovergreece.com/en/port-authorities-greece.

Probleme sunt așteptate și în transportul aerian, unde orarele de zbor pot suferi modificări, iar cursele operate pe aeroporturile din Grecia ar putea înregistra întârzieri. În plus, protestele vor genera perturbări importante și în traficul feroviar și rutier.

Pentru a veni în sprijinul turiștilor, Ministerul Afacerilor Externe reamintește datele de contact unde se poate solicita asistență consulară. Apelurile efectuate la numerele Ambasadei României la Atena (+30 210 672 8875, +30 210 672 8879) și la cel al Consulatului General al României la Salonic (+30 231 034 0088) sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

În cazul unor situații dificile, speciale, cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție liniile telefonice dedicate: +30 697 899 6222 pentru Ambasada României la Atena și +30 690 647 9076 pentru Consulatul General al României la Salonic.

Reprezentanții MAE le recomandă tuturor celor care planifică deplasări în această perioadă să consulte constant paginile oficiale de internet https://www.mae.ro/ (secțiunea Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro și https://salonic.mae.ro/.

Totodată, autoritățile reamintesc că românii care călătoresc în afara granițelor își pot instala aplicația „Călătorește informat” (disponibilă la adresa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), un instrument util care oferă alerte actualizate și sfaturi de călătorie în timp real.