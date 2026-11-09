FC Barcelona a obținut duminică seara o victorie importantă pe terenul formației Atletico Madrid, scor 2-1, într-un meci din etapa a 12-a a campionatului Spaniei.

Catalanii au revenit după ce au fost conduși și au plecat cu toate cele trei puncte de pe stadionul Metropolitano, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului.

Gazdele au început în forță și au fost aproape de deschiderea scorului încă din primele minute. Julian Alvarez a avut o ocazie importantă în minutul 6, iar un minut mai târziu Pubill a trimis mingea în bara transversală, cu o lovitură de cap.

Barcelona a răspuns imediat. Tot în minutul 7, Pedri a șutat în transversală, însă Atletico a reușit să înscrie prima. În minutul 10, Giuliano Simeone a finalizat o acțiune construită de Julian Alvarez și a adus echipa madrilenă în avantaj.

Catalanii au căutat egalarea, iar eforturile lor au fost răsplătite chiar înainte de pauză. În minutul 45, Fermin Lopez a restabilit egalitatea cu un șut din interiorul careului, după o acțiune ofensivă a echipei antrenate de Hansi Flick.

Același Fermin Lopez a devenit decisiv și în repriza secundă. În minutul 67, mijlocașul Barcelonei a reușit dubla, după o pasă foarte bună primită de la Lamine Yamal, întorcând astfel rezultatul în favoarea oaspeților.

După marcarea celui de-al doilea gol, Barcelona s-a concentrat pe apărarea avantajului. Jucătorii lui Flick au închis spațiile și au limitat posibilitățile adversarilor de a ajunge periculos la poartă. Atletico a încercat să revină pe tabelă, însă nu a mai găsit drumul spre gol, în ciuda eforturilor din finalul partidei.

Meciul s-a încheiat cu victoria Barcelonei, scor 2-1. În urma acestui rezultat, campioana Spaniei rămâne lider în La Liga, cu 33 de puncte. Catalanii au un avans de trei puncte față de Real Madrid, ocupanta locului secund, și de cinci puncte față de Atletico Madrid, aflată pe poziția a treia.