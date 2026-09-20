Atletico Madrid a câștigat duminică derby-ul capitalei Spaniei, după ce a învins-o pe teren propriu pe Real Madrid, scor 2-1, într-o partidă disputată în etapa a 7-a din La Liga. Derby-ul madrilen a fost decis în repriza secundă, după o primă parte echilibrată și fără goluri.

Prima repriză s-a încheiat cu scorul de 0-0, cele două formații nereușind să găsească drumul spre gol.

Atletico Madrid și Real Madrid au intrat la cabine fără avantaj, însă lucrurile s-au schimbat rapid după pauză, când o fază controversată a influențat decisiv desfășurarea partidei.

În minutul 51, Dean Huijsen a comis un fault în propriul careu. Arbitrul a apelat la VAR pentru a analiza faza, iar după verificare fundașul lui Real Madrid a primit cartonașul roșu.

„Los Blancos” au rămas astfel în inferioritate numerică, iar Atletico Madrid a primit și o lovitură de la 11 metri.

Grimaldo a executat penalty-ul și a transformat fără emoții, deschizând scorul pentru formația pregătită de Diego Simeone. Atletico Madrid a trecut astfel în avantaj, 1-0, într-un moment în care Real Madrid trebuia să se reorganizeze rapid după eliminarea lui Huijsen.

Doar șase minute mai târziu, gazdele au profitat din nou de situația favorabilă. Jonathan David a înscris din apropierea porții și a dus scorul la 2-0. Atletico Madrid avea un avantaj de două goluri și un om în plus, iar Real Madrid se afla într-o situație dificilă, cu puțin timp pentru a încerca o revenire.

„Los Blancos” au continuat însă să lupte și au reușit să înscrie în minutul 89. Rüdiger a redus diferența și a readus suspansul în derby, însă Atletico Madrid a rezistat până la final și a obținut toate cele trei puncte.

Partida Atletico Madrid – Real Madrid s-a încheiat astfel cu scorul de 2-1. După această victorie, Atletico Madrid ajunge la 16 puncte și ocupă locul secund în clasamentul La Liga. Real Madrid rămâne imediat în spatele rivalei din capitală, cu 15 puncte, după primele șapte etape ale sezonului.