Sport

Raphinha, recital în FC Barcelona - FC Sevilla 3-1

Raphinha, recital în FC Barcelona - FC Sevilla 3-1
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FC Barcelona a obținut o nouă victorie în La Liga, impunându-se sâmbătă seara pe terenul celor de la FC Sevilla, scor 3-1, într-o partidă disputată în etapa a șaptea a campionatului Spaniei.

FC Barcelona, condusă în prima repriză

Catalanii au fost conduși în prima repriză, însă au revenit spectaculos și au întors soarta meciului grație unui Raphinha aflat într-o formă excelentă.

Gazdele au început mai bine partida de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan și au reușit să deschidă scorul în minutul 19.

Youssouf Fofana a profitat de oportunitate și l-a învins pe Livakovic, iar Sevilla a preluat conducerea.

Raphinha a restabilit egalitatea în minutul 22

Avantajul andaluzilor a durat însă doar câteva minute. În minutul 22, Raphinha a restabilit egalitatea, brazilianul finalizând o acțiune care a readus Barcelona în joc.

FC Barcelona și FC Sevilla au intrat la cabine la egalitate, scor 1-1.

Barcelona a revenit însă de la vestiare hotărâtă să preia controlul partidei.

Barcelon Sevilla

Barcelon Sevilla

În minutul 52, Raphinha a punctat din nou și a dus formația pregătită de Hansi Flick în avantaj.

FC Sevilla a încercat să reacționeze, însă defensiva catalanilor a rezistat presiunii.

Barcelona a încheiat meciul cu 3-0. Hat-trick reușit de Raphinha

Momentul decisiv al întâlnirii a venit însă în minutul 69. Raphinha și-a completat hat-trick-ul după o pasă decisivă oferită de Lamine Yamal, stabilind scorul final, 3-1, și transformându-se în principalul protagonist al serii.

Succesul de la Sevilla îi permite echipei FC Barcelona să își păstreze parcursul perfect din actuala ediție de campionat. După primele șapte etape, catalanii au șapte victorii din tot atâtea partide și se află pe primul loc în clasamentul La Liga.

De cealaltă parte, FC Sevilla rămâne cu 13 puncte după primele șapte runde și ocupă poziția a cincea. Pentru Barcelona, victoria reprezintă încă un pas important în cursa pentru apărarea titlului și confirmă forma excelentă a echipei lui Flick în startul sezonului.

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