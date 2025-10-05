Meci de senzație între FC Sevilla și FC Barcelona. Catalanii, umiliți de andaluzi

FC Sevilla s-a impus categoric, duminică, pe teren propriu, în partida cu FC Barcelona, scor 4-1, într-o confruntare din etapa a 8-aa a campionatului Spaniei.

Gazdele au deschis scorul în minutul 13, dintr-un penalty ce a fost transformat de Alexis Sanchez. Apoi, în minutul 36, Isaac Romero a dus scorul al 2-0. Catalanii au redus din diferență înainte de pauză, datorită lui Marcus Rashford (45+7).

Finalul partidei a fost incendiar. Gazdele au mai punctat de două ori, datorită lui Jose Angel Carmona (90) și lui Akor Adams (90+6). Momentul crucial al jocului s-a consumat în minutul 76, atunci când Robert Lewandowski ar fi putut egala la 2, dar a ratat o lovitură de la 11 metri.

În clasament, lideră este Real Madrid, cu un total de 21 de puncte. Urmează FC Barcelona, cu 19 puncte și Villarreal cu 16 puncte. FC Sevilla este pe 4 cu 13 puncte.

În Turcia, Alexandru Maxim a fost căpitan şi titular la Gaziantep, primind un cartonaş galben în minutul 44. În repriza secundă, mijocaşul român a deschis scorul pentru oaspeţi, transformând un penalti, în minutul 55. Kozlowski a stabilit rezultatul final, în minutul 69, iar Gaziantep s-a impus cu 2-0, chiar dacă gazdele au avut un penalti, pe care Fofana l-a ratat.

În Serie A, Udinese, cu portarul Răzvan Sava integralist, a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Cagliari, în etapa a 6-a a campionatului Italiei.

În Premier League, Everton a pus capăt invincibilităţii formaţiei Crystal Palace, care a durat şase luni şi 19 meciuri, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa londonezilor, duminică, în etapa a şaptea a campionatului de fotbal al Angliei.

Oaspeţii au deschis scorul prin Daniel Munoz, în minutul 37, însă Everton a egalat în urma unui penalty transformat de Iliman Ndiaye (76), iar apoi a obţinut victoria în timpul adiţional, printr-un gol marcat de Jack Grealish, jucător împrumutat în acest sezon de la Manchester City (90+3).

Crystal Palace, câştigătoarea ediţiei trecute a Cupei Angliei, nu mai pierduse de 19 meciuri, în toate competiţiile, ultimul său eşec datând din 16 aprilie, când s-a înclinat fără drept de apel pe terenul lui Newcastle (0-5)