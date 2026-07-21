FIFA, acuzată că pune în pericol competițiile naționale

Președintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas, a criticat FIFA, după apariția discuțiilor privind extinderea Cupei Mondiale din 2030 la 64 de echipe. Într-un interviu acordat publicației italiene Gazzetta dello Sport, acesta a declarat că forul internațional „distruge industria fotbalului” prin deciziile legate de calendar și de creșterea numărului de participante.

Javier Tebas a criticat și modul în care Gianni Infantino conduce FIFA, susținând că epoca acestuia „(a) apus”. Șeful LaLiga a vorbit despre existența unui „sistem viciat din temelii”, care i-ar fi permis lui Infantino să se mențină timp de un deceniu la conducerea forului mondial.

Președintele Ligii Spaniole consideră că extinderea turneului final nu este justificată și că poate afecta competițiile desfășurate pe parcursul întregului sezon.

„Creşterea numărului de echipe naţionale nu are niciun sens. Industria fotbalului nu se rezumă la Cupa Mondială, oricât de importantă ar fi aceasta (...) Ei distrug industria fotbalului, cea care generează zeci de mii de locuri de muncă, pentru un eveniment care durează 40 de zile şi vizează doar o minoritate de jucători”, a afirmat şeful Ligii.

Tebas a susținut că fotbalul nu poate fi redus la organizarea Cupei Mondiale, în condițiile în care ligile și cluburile naționale susțin activitatea sportivă și economică pe tot parcursul anului.

Oficialul spaniol a amintit că reprezentanții competițiilor interne au atras în mai multe rânduri atenția asupra aglomerării calendarului.

„Ne-am exprimat în repetate rânduri îngrijorările cu privire la calendarul competiţiilor. Iar acum vor să organizeze o Cupă Mondială cu 64 de echipe”, a deplâns conducătorul spaniol, subliniind că „competiţiile naţionale sunt cele care dau viaţă acestui sport”.

Javier Tebas consideră că fotbalul intern trebuie protejat mai bine, indiferent de nivelul competițiilor.

„Avem nevoie de mai puţine echipe naţionale şi de o mai bună protecţie a fotbalului naţional la toate nivelurile. Ei nu-şi dau seama de asta şi iau decizii în mod iresponsabil”, a adăugat Tebas.

Gianni Infantino a vorbit, la deschiderea Cupei Mondiale din iunie, despre existența unor „discuţii privind extinderea la 64 de echipe” pentru ediția din 2030, organizată la împlinirea a 100 de ani de la primul turneu final.

Competiția urmează să se desfășoare în Spania, Portugalia și Maroc, dar și în Paraguay, Uruguay și Argentina.

Propunerea a fost criticată și de președintele UEFA, Aleksander Ceferin. Acesta declara în aprilie că un asemenea format „nu este o idee bună nici pentru Cupa Mondială, nici pentru calificările noastre”.