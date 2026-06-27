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Fostul antrenor al FC Sevilla, Joaquín Caparrós, diagnosticat cu cancer de colon. Clubul spaniol i-a transmis sprijinul

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Fostul antrenor al FC Sevilla, Joaquín Caparrós, diagnosticat cu cancer de colon. Clubul spaniol i-a transmis sprijinulSursa foto: Platforma X
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Din cuprinsul articolului

Fostul antrenor al echipei FC Sevilla, Joaquín Caparrós, a fost diagnosticat cu cancer de colon și a început un tratament medical, a anunțat vineri clubul spaniol.

Tehnicianul în vârstă de 70 de ani este una dintre figurile marcante ale clubului andaluz, fiind asociat cu unele dintre cele mai importante momente din istoria recentă a echipei.

Mesajul FC Sevilla: „Sprijin și afecțiune profundă”

Clubul a transmis public un mesaj de susținere pentru fostul antrenor și actual președinte onorific.

„Sevilla FC dorește să-și exprime sprijinul și afecțiunea cele mai profunde față de președintele nostru onorific, Joaquín Caparrós, care a fost diagnosticat cu cancer de colon”, a transmis clubul într-un comunicat.

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Reprezentanții clubului au precizat că fostul tehnician se află deja în tratament și beneficiază de sprijinul familiei și al apropiaților.

„Iubitul fost antrenor al echipei Sevilla, care se bucură de sprijinul deplin al familiei, al prietenilor și al întregii comunități de suporteri ai clubului, urmează deja tratamentul medical necesar”, a mai transmis FC Sevilla.

O carieră strâns legată de Sevilla și La Liga

Joaquín Caparrós este o figură importantă în istoria clubului, după ce a preluat echipa în anul 2000 și a contribuit la revenirea în prima ligă spaniolă.

Ulterior, a reușit menținerea Sevilla FC în La Liga pe parcursul unui mandat de cinci ani, consolidând poziția clubului în elita fotbalului spaniol.

În total, Caparrós a condus Sevilla în 248 de meciuri oficiale, un record intern al clubului.

Reveniri în mai multe perioade și rol onorific

Tehnicianul spaniol a revenit ulterior în mai multe mandate interimare la Sevilla, în 2018, 2019 și cel mai recent în 2025. În iulie anul trecut, clubul l-a numit președinte onorific, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa de-a lungul anilor.

Experiență vastă în fotbalul spaniol și internațional

De-a lungul carierei, Caparrós a antrenat și alte cluburi din La Liga, printre care Deportivo La Coruña, Athletic Bilbao, Real Mallorca, Levante și Osasuna.

El a acumulat peste 500 de meciuri pe banca tehnică în prima ligă spaniolă. Între 2020 și 2022, a fost selecționerul naționalei Armeniei.

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