Conopida murată este una dintre murăturile potrivite pentru sezonul rece, mai ales atunci când este combinată cu sfeclă roșie și hrean. În serile de iarnă, aceasta va aduce un plus de gust în farfurie. Fie că alegeți să o savurați alături de o tocăniță de post sau cu o porție generoasă de friptură de porc, gustul este unul incredibil de bun.

Pentru un borcan de aproximativ 3 litri ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 conopidă mare, proaspătă;

1 sfeclă roșie de dimensiune medie;

1-2 rădăcini de hrean;

1 litru de apă;

30 g de sare grunjoasă, neiodată;

100 ml de oțet de 9%;

1 lingură de zahăr;

1 linguriță de boabe de piper;

1 linguriță de boabe de muștar;

2-3 foi de dafin;

câteva tije de mărar uscat;

2-3 căței de usturoi, după gust.

Cantitatea de saramură poate fi ajustată în funcție de dimensiunea borcanului. Important este ca legumele să fie acoperite complet cu lichid.

Conopida se desface în buchețele potrivite, apoi se spală bine sub jet de apă rece. Sfecla roșie se curăță și se taie în felii subțiri sau în bastonașe, pentru ca aroma și culoarea să se distribuie mai ușor în borcan.

Hreanul se curăță și se taie în bucăți sau fâșii. Nu este nevoie de o cantitate foarte mare, deoarece aroma sa este puternică.

Cum se prepară saramura

Apa se pune într-o oală și se adaugă sarea, zahărul, boabele de piper, boabele de muștar și foile de dafin. Amestecul se pune pe foc și se lasă până când sarea și zahărul se dizolvă.

După ce lichidul este luat de pe foc, se adaugă oțetul și se amestecă bine. Saramura se lasă puțin la răcorit înainte de a fi turnată peste legume.

Borcanul trebuie să fie foarte bine spălat și sterilizat. Pe fundul acestuia se pun câteva bucăți de hrean, mărar și, dacă se dorește, usturoi.

Se adaugă apoi alternativ buchețele de conopidă și bucăți de sfeclă roșie. Printre legume se mai pot introduce câteva fâșii de hrean și tije de mărar.

La final, legumele trebuie să fie așezate cât mai compact, fără a fi presate excesiv.

Saramura se toarnă treptat în borcan, până când toate legumele sunt acoperite. Este important ca acestea să nu rămână la suprafața lichidului, deoarece pot fermenta neuniform.

Borcanul se închide ermetic cu un capac curat și se lasă să se răcească la temperatura camerei. Ulterior, se depozitează într-un loc răcoros și întunecat.

Conopida are nevoie, în general, de câteva săptămâni pentru a se mura și pentru ca aromele să se combine. Durata poate varia în funcție de temperatura de păstrare și de metoda folosită.