Castraveții murați după această rețetă sunt o alegere potrivită pentru cei care vor să se bucure de gustul murăturilor de casă fără să aștepte săptămâni întregi. Se prepară ușor, au o textură crocantă și capătă aromă de la usturoi, mărar și condimente. Secretul este folosirea unei saramuri calde și păstrarea borcanului într-un loc potrivit pentru fermentare.

Pentru un borcan de aproximativ 2 litri, ai nevoie de:

1 kg de castraveți mici

1 litru de apă

30 g de sare neiodată, potrivită pentru murături

4-5 căței de usturoi

2-3 tije de mărar uscat, cu flori

1 linguriță de boabe de piper

1 linguriță de boabe de muștar, opțional

1-2 frunze de vișin, opțional

1. Pregătește castraveții.

Spală bine castraveții sub jet de apă rece și îndepărtează capetele dacă dorești să grăbești pătrunderea saramurii. Alege castraveți de dimensiuni apropiate, pentru ca aceștia să se mureze cât mai uniform.

2. Așază ingredientele în borcan.

Spală bine borcanul și pregătește-l pentru umplere. Pune pe fund câteva tije de mărar, o parte din usturoiul curățat și boabele de piper. Așază castraveții cât mai strâns, fără să îi zdrobești, apoi adaugă restul de usturoi și mărar.

3. Pregătește saramura.

Pune litrul de apă într-o cratiță și adaugă sarea. Încălzește amestecul până când sarea se dizolvă complet. Lasă saramura să se răcească până devine călduță, apoi toarn-o peste castraveți, astfel încât aceștia să fie acoperiți complet.

4. Lasă castraveții la murat.

Pune borcanul într-un loc ferit de lumina directă a soarelui. Castraveții pot începe să capete gust acrișor în aproximativ trei zile, însă timpul depinde de temperatura camerei, de mărimea lor și de intensitatea aromei dorite.

Nu închide ermetic un borcan în care fermentația este activă, deoarece se pot acumula gaze. Folosește un capac așezat lejer sau un sistem adecvat de fermentare.

5. Verifică gustul și păstrează murăturile la rece.

După aproximativ trei zile, verifică dacă au devenit suficient de acrișori. Dacă au gustul dorit, transferă-i la frigider, în saramură. Răcirea încetinește fermentația și ajută la păstrarea texturii crocante.

Această metodă este destinată murăturilor cu fermentare rapidă, nu conservelor pentru păstrare îndelungată în cămară. Folosește ustensile curate și aruncă preparatul dacă observi mucegai, miros neobișnuit sau alte semne de alterare.

Alege castraveți foarte proaspeți, de dimensiuni mici, și evită să îi lași prea mult la temperaturi ridicate. Păstrează-i complet acoperiți de saramură și mută-i la frigider imediat ce au ajuns la gustul dorit.