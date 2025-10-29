Murături pentru toate gusturile. Trei rețete cu care nu vei da greș

Murăturile sunt nelipsite de pe mesele românilor și pot îmbogăți gustul oricărui preparat. Fie că alegi să le savurezi alături de friptură sau de un papricaș ca în Ardeal, acestea vor aduce un plus de culoare în farfurie. Dacă preferi murăturile ușor picante, una dintre rețetele de mai jos te va cuceri.

Pentru iubitorii de ardei iuți, acestea vor fi alegerea perfectă. Ai nevoie de 8-10 castraveți, doi ardei iuți, un morcov și o căpățână de usturoi. Legumele se pun în borcane, iar peste ele se toarnă apă fiartă cu sare și câteva linguri de oțet.

Se adaugă boabe de piper, foi de dafin și chili după gust. După două săptămâni, murăturile picante sunt gata de servit.

Gustul feniculului nu este apreciat de toată lumea, însă în această rețetă nu are o aromă puternică.

Vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

1 kg de castraveți mici și tari

3 căței de usturoi

1 lingură de sare grunjoasă

1 linguriță de boabe de muștar

4 frunze de hrean

2 crenguțe de fenicul

Castraveții se spală bine, se pun în borcane sterilizate și se acoperă cu apa în care s-a dizolvat sarea. Se adaugă feniculul, condimentele și se lasă la loc răcoros timp de 5–7 zile, până când aromele se întrepătrund.

Acestea sunt perfecte pentru mesele de Sărbători.

Pentru această rețetă vei avea nevoie de:

300 g morcov

300 g conopidă

2 ardei gras

200 g țelină

500 ml apă

150 ml oțet

2 linguri zahăr

2 linguri sare

Legumele se taie în bucăți potrivite și se pun într-un borcan. Se prepară o saramură din apă, oțet, zahăr și sare, care se toarnă fierbinte peste legume. Se lasă la răcit și se păstrează în frigider. Gustul dulce-acrișor și aroma condimentelor fac din această combinație un adevărat deliciu.