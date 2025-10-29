Social

Murături pentru toate gusturile. Trei rețete cu care nu vei da greș

Murături pentru toate gusturile. Trei rețete cu care nu vei da greș
Din cuprinsul articolului

Murăturile sunt nelipsite de pe mesele românilor și pot îmbogăți gustul oricărui preparat. Fie că alegi să le savurezi alături de friptură sau de un papricaș ca în Ardeal, acestea vor aduce un plus de culoare în farfurie. Dacă preferi murăturile ușor picante, una dintre rețetele de mai jos te va cuceri.

Murături picante cu ardei și usturoi

Pentru iubitorii de ardei iuți, acestea vor fi alegerea perfectă. Ai nevoie de 8-10 castraveți, doi ardei iuți, un morcov și o căpățână de usturoi. Legumele se pun în borcane, iar peste ele se toarnă apă fiartă cu sare și câteva linguri de oțet.

Se adaugă boabe de piper, foi de dafin și chili după gust. După două săptămâni, murăturile picante sunt gata de servit.

Castraveți murați cu hrean și fenicul

Gustul feniculului nu este apreciat de toată lumea, însă în această rețetă nu are o aromă puternică.

Vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

  • 1 kg de castraveți mici și tari
  • 3 căței de usturoi
  • 1 lingură de sare grunjoasă
  • 1 linguriță de boabe de muștar
  • 4 frunze de hrean
  • 2 crenguțe de fenicul

Castraveții se spală bine, se pun în borcane sterilizate și se acoperă cu apa în care s-a dizolvat sarea. Se adaugă feniculul, condimentele și se lasă la loc răcoros timp de 5–7 zile, până când aromele se întrepătrund.

muraturi

Murături. Sursa foto: Pixabay

Murături asortate în oțet. Le poți pregăti în funcție de preferințe

Acestea sunt perfecte pentru mesele de Sărbători.

Pentru această rețetă vei avea nevoie de:

  • 300 g morcov
  • 300 g conopidă
  • 2 ardei gras
  • 200 g țelină
  • 500 ml apă
  • 150 ml oțet
  • 2 linguri zahăr
  • 2 linguri sare

Legumele se taie în bucăți potrivite și se pun într-un borcan. Se prepară o saramură din apă, oțet, zahăr și sare, care se toarnă fierbinte peste legume. Se lasă la răcit și se păstrează în frigider. Gustul dulce-acrișor și aroma condimentelor fac din această combinație un adevărat deliciu.

