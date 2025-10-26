Rețeta piureului perfect, dezvăluită de chef Florin Dumitrescu. Ingredientele care fac diferența

Piureul, una dintre cele mai simple garnituri, poate deveni perfect dacă este preparat corect. Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit cum se poate obține un piure cremos și gustos, folosind aceleași ingrediente, fie că este din cartofi, mazăre, morcovi, conopidă, păstârnac sau țelină, potrivit retetesivedete.ro.

Chef Florin Dumitrescu a explicat cum se poate prepara un piure cremos și gustos, folosind aceleași ingrediente. „Este dat prin sită de două ori. O dată, înainte să îl amestec cu unt şi lapte, imediat ce legumele au fost scoase din apă şi a doua oară, după ce i-am pus unt şi lapte. Proporția este de 300 g de unt la 1 kg de cartofi şi 150 ml lapte”, a spus acesta.

„Chef, este o idee de incercat! Dacă nu ne place, nu mai facem! Fiecare cu părerea lui! Va multumim ca ne mai daţi idei şi reţete! Întotdeauna este de învăţat!”, au fost reacţiile fanilor.

Aroma ușor picantă a țelinei oferă preparatului un gust distinct. Această rădăcinoasă este benefică pentru sănătate, susține sistemul cardiovascular, contribuie la reducerea colesterolului și are un efect laxativ ușor, fiind utilă în combaterea constipației.

Ingrediente:

1 rădăcină de țelină

2 cartofi albi

6 linguri ulei

200 ml lapte

sare și piper după gust

Mod de preparare: Cartofii și țelina se curăță, se taie cuburi și se fierb în apă cu puțină sare. După ce s-au înmuiat, se pasează într-un bol încăpător. Laptele se adaugă treptat, amestecând continuu, apoi se toarnă uleiul și se omogenizează bine. Preparatul se asezonează cu sare și piper, după gust, și se poate servi ca garnitură sau ca fel principal.

Piureul de mazăre este o garnitură gustoasă, potrivită pentru orice tip de carne. Mazărea conține vitaminele A, B1, B6, C și K, precum și fibre, contribuind totodată la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.

Ingrediente:

500 g mazăre verde la conservă

1 ceapă mică

25 ml ulei

sare și piper după gust

Mod de preparare: Într-o tigaie, se încinge uleiul și se călește ceapa până devine translucidă. Se adaugă mazărea, apoi se asezonează cu sare și piper. După aproximativ 15 minute, mazărea se ia de pe foc și se pasează în robotul de bucătărie până devine fină. Piureul se poate servi simplu, cu frunze de mentă, sau alături de carne.

Pentru a reduce consumul de cartofi, poți opta pentru un piure de conopidă, cu un gust fin și delicat.

Ingrediente:

1 căpăţână de conopidă

2 linguri de smântână grasă

1 lingură de unt

60 g brânză cheddar au alt caşcaval

Sare, piper, după gust.

Mod de preparare: Conopida se spală, se curăță și se rupe în buchețele. Se pune într-un bol termorezistent, împreună cu smântâna și untul, apoi se gătește la microunde timp de 6 minute. După ce se amestecă bine, se mai lasă încă 6 minute. Când este gata, se pasează cu brânză cheddar până devine un piure cremos. Se asezonează cu sare și piper, iar cantitățile de smântână și unt se pot ajusta după gust.

Ingrediente:

4 morcovi mari

3-4 cartofi mari

1 litru de apă

50 g unt

50 ml lapte cald

Nucșoară

sare

piper.

Mod de preparare: Morcovii și cartofii se curăță, se spală și se taie în bucăți mari. Se fierb în apă cu sare timp de aproximativ 20 de minute, apoi se scurg și se pasează până se obține un piure fin.

Ingrediente:

500 gr păstârnac

100 ml lapte

50 gr unt

50 ml smântână pentru gătit

sare, piper

Mod de preparare: Laptele și smântâna se încălzesc, apoi se adaugă untul. Păstârnacul se spală și se fierbe până se înmoaie. După ce se răcește ușor, se curăță și se îndepărtează partea tare din mijloc. Se pasează, adăugând treptat laptele, smântâna și untul topit. Se asezonează cu sare și piper, iar piureul trebuie să fie fin.