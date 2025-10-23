Monden

Dieta japoneză. Un șomer a păcălit o aplicație de livrări cu 1.000 de mese gratis în doi ani

Dieta japoneză. Un șomer a păcălit o aplicație de livrări cu 1.000 de mese gratis în doi ani
Șoc în lumea curieratului din Japonia. Un bărbat de 38 de ani, șomer, din Nagoya, a fost arestat după ce ar fi exploatat o breșă de securitate al unei platforme de livrări de mâncare. Așa ar fi mâncat peste 1.000 de mese pe gratis în decurs de doi ani. Nota de plată pentru companie? 3,7 milioane yeni, aprox. 24.000 de euro, scrie NDTV.com

Dieta japoneză pe banii altora

Potrivit presei japoneze, suspectul Takuya Higashimoto ar fi profitat de regulile de anulare și rambursare ale aplicației Demae-can. Escrocheria, deși nu e detaliată pas cu pas, avea câteva pași bine „condimentați”: conturi multiple, identități false și solicitări repetate de returnare a banilor pe motiv că „livrarea n-a ajuns”. Într-un zi de vară, ar fi obținut rambursarea a aproximativ 16.000 yeni, peste 100 de euro, invocând o comandă care ar fi inclus înghețată, bento și frigări de pui. Care nu ar fi ajuns, deși erau toate „dispărute” deloc misterios, în burta lui.

Anchetatorii spun că bărbatul ar fi folosit nu mai puțin de 124 de conturi pentru a-și ascunde urmele – multe cu nume și adrese inventate – și carduri preplătite. În spatele tastelor, „clientul” perfect: cerea livrare fără contact, apoi susținea că pachetul n-a ajuns. „La început am încercat și… n-am mai putut să mă opresc,” ar fi mărturisit acesta poliției după capturare. Un festin continuu, servit cu aplomb și acoperit de algoritmi prea relaxați.

Final de meniu: cătușe

După doi ani de „degustări” prin interfață, norocul i s-a terminat. Higashimoto a fost reținut și pus sub acuzare pentru fraudă, iar compania și-a făcut rapid temele. Demae-can anunță implementarea unui sistem de alerte pentru tranzacții suspecte, menit să depisteze tiparele anormale și să închidă robinetul „free-meal”.

Cazul ridică un capac greu de pe oală: economia aplicațiilor trăiește din încredere – a restaurantelor, a curierilor și a clienților reali. Când politicile de tipul  „clientul are dreptate” sunt abuzate, nota o plătește toată lumea, concluzionează NDTV

Pentru Demae-can, episodul se încheie cu un update de securitate. Pentru „epicureanul” de 38 de ani, cu un dosar penal. Iar pentru noi ceilalți, cu o întrebare cât o pizza family: cât de sigur e coșul de cumpărături când apetitul e mai mare decât etica?

